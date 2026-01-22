Live TV

Ciprian Ciucu spune că situația financiară a Primăriei Capitalei este „jenantă”, și anunţă „măsuri nepopulare”: A ajuns cuțitul la os

Data actualizării: Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, joi seară, că situaţia financiară a Primăriei este „jenantă”, având doar cinci milioane de lei în conturi, sume comparabile cu ale unora dintre românii bogaţi. Ciucu anunţă că va lua măsuri „nepopulare”, urmând a desființa sau comasa instituţii, dar şi că se vor scumpi biletele STB. Decizia privind închiderea primelor instituţii se va lua săptămâna viitoare.

„Bucureştiul nu îşi face singur finanţele, noi nu avem această flexibilitate, această competenţă minimă. Suntem dependenţi de Guvern. Am primit 317 milioane. După ce am făcut toate plăţile şi am plătit parţial subvenţia, că n-am putut să o plătim nici măcar pe toată, în ceea ce priveşte STB şi termoficarea, Termonegetica, în momentul de faţă, ţineţi-vă bine, mai avem undeva în jur de 5 milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei”, a declarat, joi seară, la Euronews România, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Acesta afirmă că sumele sunt comparabile cu ale românilor bogaţi: „Sunt mulţi români, unii bogaţi, poate şi politicieni, care au mai mulţi bani în conturi decât are Primăria Capitalei. Este absolut jenant”.

Pentru a face faţă acestei situaţii, primarul general anunţă că „vor fi şi măsuri nepopulare, pentru că efectiv a ajuns cuţitul la os”.

„Este foarte probabil (...) şi este şi necesar să creştem preţul călătoriei pentru STB. Sunt pus în situaţia de a face multe reforme structurale. Unele grele. Comasări, restructurări, închideri de companii, de administraţii, de instituţii publice”, a explicat primarul general al Capitalei.

Acesta a precizat că, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General de săptămâna viitoare se vor afla proiecte de hotărâre pentru închiderea unor instituţii.

„O mică parte, o primă serie de instituţi publice vor fi închise. Este vorba de câteva instituţii care nu îşi mai au niciun fel de raţiune de a exista, dar care cheltuie bani pe chirii, pe maşini”, a explicat Ciprian Ciucu.

În 13 ianuarie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţa, după ce a primit de la Guvern doar 317 milioane de lei până la votarea bugetului PMB, cel mai probabil în luna martie, că PMB „nu are bani nici să treacă strada”.

El afirmat că la Legea Bugetului din acest an este imperios ca Primăria Municipiului Bucureşti să primească 70% din Bugetul oraşului.

Ciucu anunţă că va propune tuturor partidelor din Consiliul General şi din Parlament un pact, astfel încât Primăria Capitalei să fie funcţională.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Oameni pe strada in Bucuresti
2
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Președintele rus Vladimir Putin.
3
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
4
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Mark Carney
5
„Va intra în cărțile de istorie”. Discurs viral al premierului Canadei: „Dacă nu suntem...
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Digi Sport
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciucu primarie
Ciucu anunță „o primă soluție” pentru căldură și apă caldă în București. „Vorbim de probleme care nu pot fi rezolvate peste noapte”
masina de politie in trafic
Ciucu anunță amenzi pentru șoferii care nu plătesc parcarea pe locurile Primăriei și mai puține gratuități. „Din 12 ore, încasăm 2”
pasaj basarab
Pasajul Basarab, „foarte periculos” după 15 ani fără recepție. Avertismentul unui inginer structurist
Elon Musk și Sam Altman
Lumea tehnologiei crede că „visul american” este pe moarte. Investitori AI: Este ultima șansă de îmbogățire înainte ca banii să dispară
ciprian ciucu
Primarul Capitalei vrea să fie modernizată reţeaua de apă şi canalizare înaintea şinelor de tramvai
Recomandările redacţiei
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
După amenințările cu taxe, Donald Trump a revenit la un rol familiar...
nicusor dan consiliul european
Summit extraordinar la Bruxelles. Liderii UE hotărăsc planurile...
tunel autostrada sibiu pitesti
Prima autostradă care trece Carpații ar putea fi gata mai devreme...
avioane militare americane deasupra Groenlandei / Donald Trump
Prim-ministrul Groenlandei, despre acordul cu Trump: „Nu știu ce...
Ultimele știri
Europa League. FCSB pierde la Zagreb și își ia adio de la calificare
Mircea Lucescu are probleme de sănătate. Selecționerul României a fost internat de urgență
Criticile lui Trump și amenințarea Rusiei împing Europa spre consolidarea propriului arsenal nuclear
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
FCSB, aproape de eliminare din Europa League! Are nevoie de un miracol după 1-4 cu Dinamo Zagreb. Toate...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Naomi Osaka, adevărul despre conflictul cu Sorana Cîrstea, de la Australian Open: ”Sunt sinceră”
Adevărul
Cel mai ieftin resort de schi din Europa se află aproape de granița cu România. Cât costă o zi pe pârtie
Playtech
Cum scapi de gheața din curte fără să distrugi cimentul. Metode sigure
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Pro FM
Șerban Copoț de la Animal X, mesaj superb pentru soția care i-a dăruit trei copii: "Mă dau mare ce norocos...
Film Now
Nominalizări Oscar 2026. Actorii și actrițele care luptă pentru cel mai râvnit trofeu
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Newsweek
Ciolacu, atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor. „Eu am dat, tu ai tăiat”. Cine are dreptate?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat