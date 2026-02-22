CNAIR anunță că nu mai sunt drumuri închise din cauza zăpezii. Pe aeroporturile Capitalei nu sunt curse anulate sau întârziate

Transporturile revin la normal după cel mai recent episod de ninsori și viscol. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunţă că nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice. Nici pe aeroporturile din București nu sunt curse anulate și nu se înregistrează întârzieri.

„În urma intervenţiilor permanente şi constante ale personalului CNAIR, în prezent nu mai sunt sectoare din reţeaua rutieră naţională închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice specific sezonului de iarnă”, transmite compania, citată de News.ro.

În intervalul 21.02.2026, ora 18:00 – 22.02.2026, ora 06:00, personalul CNAIR a acţionat cu 1098 utilaje şi a răspândit 5188,8 tone de material antiderapant şi 8,2 tone clorură de calciu.

„Recomandăm şoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condiţiile meteo şi eventualele restricţii de trafic, să utilizeze corect sistemele de iluminare şi climatizare şi să îşi adapteze viteza la starea carosabilului, păstrând în permanenţă o distanţă de siguranţă faţă de celelalte vehicule”, transmite CNAIR.

Nu sunt probleme nici pe aerporturile Capitalei. Traficul aerian pe Aeroportul „Henri Coandă” şi pe Aeroportul Băneasa ”„Aurel Vlaicu” se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor, anunţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, care precizează că nu sunt curse anulate sau cu întârzieri.

Pistele, platformele şi căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene.

„Se intervine constant cu 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru menţinerea suprafeţelor de mişcare în condiţii optime de operare”, anunţă CNAB.

Editor : M.B.