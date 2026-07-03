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News Alert Ucraina a transmis clarificări despre drona care a intrat în Portul Constanța. Când a aflat statul român despre pericolul autodetonării

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Din articol
MApN a cerut Ucrainei ca dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură Cronologia evenimentelor

Ministerul Apărării din Ucraina a transmis statului român clarificări legate de drona maritimă care a intrat în Portul Constanța pe 5 iunie. Partea ucraineană a confirmat că în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, în apropiere de Sevastopol, a pierdut comunicațiile cu patru drone navale Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor lor și nu au mai reușit reluarea comunicării. În dimineața zilei de 5 iunie, la ora 9.54, Forțele Navale ale Ucrainei au informat Forțele Navale Române despre pericolul reprezentat de USV-uri în cazul autodetonării și a transmis intervalul programat pentru autodetonare a celor patru drone. 

Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări adresate de ministrul Radu Miruță legate de incidentul produs în data de 5 iunie 2026, în Portul Constanța, arată un comunicat al Ministerului Apărării de la București. 

„Partea ucraineană a confirmat că, în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, în apropiere de Sevastopol, la o distanță de aproximativ 250 km de țărmul românesc, au pierdut comunicațiile cu patru drone navale (USV) Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone și nu au mai reușit reluarea comunicării. 

În dimineața zilei de 5 iunie, la ora 9.54, Forțele Navale ale Ucrainei au informat Forțele Navale Române despre pericolul reprezentat de USV-uri în cazul autodetonării și a transmis intervalul programat pentru autodetonare a celor patru drone. Lipsa comunicațiilor cu dronele au făcut imposibilă anularea comenzii de autodetonare. 

Potrivit părții ucrainene, acest incident este unul izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse”, arată sursa citată.

MApN a cerut Ucrainei ca dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură

Ca urmare a acestui incident, MApN a solicitat părții ucrainene deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între Forțele Navale Ucrainene și Forțele Navale Române si au fost stabilite proceduri operative prin care părțile se informează reciproc, în timp util, cu privire la riscurile din Marea Neagră. 

„De asemenea, ministrul apărării naționale a cerut oficial părții ucrainene ca toate dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură, în afara zonelor de interes ale României, dacă ar ajunge acolo din orice motiv. 

Ministerul Apărării Naționale a mulțumit pentru informațiile oferite și a mai cerut clarificări suplimentare, reiterând disponibilitatea pentru o colaborare mai strânsă”, potrivit comunicatului.

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Cronologia evenimentelor

În dimineața zilei de 5 iunie, la ora 06.20, Centrul de Coordonare Maritimă al Autorității Navale Române a informat Comandamentul Componentei Navale – CCN despre prezența unui obiect plutitor în apropierea Danei 78 din Portul Constanța. CCN a informat Garda de Coastă și SRI și a alertat Centrul 39 Scafandri pentru pregătirea echipelor EOD (neutralizare muniții). 

La ora 09.54, autoritățile ucrainene au informat partea română că au pierdut controlul asupra a patru drone maritime aflate în Marea Neagră și că acestea urmau să intre în secvența de autodetonare. Imediat după primirea informației, Forțele Navale au avertizat echipele de intervenție de la Dana 78, iar personalul aflat în zonă a fost evacuat. 

La ora 10.27 s-a produs explozia dronei din Dana 78. Nu au fost înregistrate victime. 

În continuarea intervenției, șeful Forțelor Navale a dispus executarea unei cercetări aeriene pe mare cu un elicopter Puma Naval. Totodată, Direcția Hidrografică Maritimă a emis un aviz către navigatori privind existența unor obiecte periculoase în zonă. Comandamentul Maritim al NATO (MARCOM) a fost informat cu privire la situație. 

În jurul orei 11.00, Poliția de Frontieră a informat că o navă a Gărzii de Coastă a observat o explozie puternică (a doua dronă) în afara portului Constanța. 

În jurul orei 13.00, Garda de Coastă a primit informații de la nave comerciale aflate în larg potrivit cărora alte două explozii puternice (dronele trei și patru) au fost observate în largul Mării Negre. 

La ora 14.35 a fost decisă sistarea operațiunilor de intervenție, ca urmare a coroborării datelor transmise de partea ucraineană și a celor raportate din teren, cele patru drone fiind confirmate distruse. 

Forțele Navale Române transmit că au luat măsuri suplimentare pentru protejarea infrastructurii portuare militare. 

La nivel interinstituțional, MApN participă, alături de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Administrația Portului Constanța la procesul de clarificare a cadrului legislativ și a responsabilităților privind securitatea portuară militară și civilă. 

Editor : Alexandru Costea

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