Noua corvetă a Forţelor Navale Române, „Contraamiral August Roman” - 261, va ajunge vineri în portul militar din Constanţa. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, spune că noua navă va fi pregătită pentru misiuni complexe.

„Un moment cu o puternică încărcătură simbolică a avut loc în Marea Neagră, unde noua corvetă a Forţelor Navale Române, «Contraamiral August Roman» - 261, aflată în marşul de dislocare către Constanţa, s-a întâlnit pentru prima dată cu Fregata «Regele Ferdinand» - 221. Cele două nave militare şi-au acordat tradiţionalul salut marinăresc, marcând astfel prima interacţiune a celei mai noi nave de luptă a Forţelor Navale cu o fregată de tip T 22 R”, se arată joi, pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării.

Potrivit sursei citate, acest eveniment simbolizează integrarea noii corvete în structurile operaţionale ale Forţelor Navale Române şi deschide un nou capitol în procesul de modernizare a Flotei.

„În tradiţia marinărească, salutul dintre două nave militare nu este doar un gest de curtoazie, ci unul de respect şi recunoaştere între echipaje”, precizează sursa citată.

Fregata „Regele Ferdinand” este una dintre navele cu cea mai bogată experienţă operaţională şi cu numeroase misiuni şi operaţii NATO şi UE executate, iar în această perioadă participă la Exerciţiul multinaţional BREEZE 2026, organizat de Forţele Navale ale Bulgariei.

Interacţiunea dintre fregata veterană a teatrelor de operaţii şi cea mai nouă corvetă a reprezentat, de asemenea, şi prima secvenţă de instruire a Corvetei „Contraamiral August Roman” - 261 în comun cu o navă aparţinând Forţelor Navale Române.

Sosirea navei în portul militar este programată pentru vineri, după încheierea perioadei de instruire desfăşurate în Turcia şi a marşului către ţară.

Corveta, construită în Turcia şi intrată oficial în serviciul Forţelor Navale Române la 20 iunie, reprezintă cea mai nouă şi cea mai modernă platformă navală din dotarea Forţelor Navale Române, fiind destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafaţă, apărare antiaeriană şi antisubmarin, informează MApN.

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Radu Miruţă a însoţit corveta în drumul din Turcia către România: O navă modernă, bine construită

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, spune că noua navă intrată în dotarea forţelor Navale Române, Corveta „Contraamiral August Roman”, va fi pregătită pentru misiuni complexe, de la supraveghere şi patrulare până la lupta antiaeriană, antisubmarin şi la suprafaţă.

Radu Miruţă a scris, joi seară, pe Facebook că în cele 14 ore de voiaj a văzut „oameni care îşi trăiesc meseria cu pasiune, disciplină şi un respect profund pentru România”.

„Respect real, nu prin vorbe pompoase. Le mulţumesc comandantului navei, locotenent comandor Huruială, comandorului Ioan şi întregului echipaj de 85 de militari. Pe parcursul voiajului au desfăşurat exerciţii de instruire, iar ceea ce m-a impresionat cel mai mult nu a fost doar profesionalismul lor, ci încrederea pe care o au unii în ceilalţi”, a precizat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

El a afirmat că a văzut o navă modernă, bine construită, care mai are doar câţiva paşi de parcurs pentru a fi pregătită pentru toate misiunile complexe pentru care este proiectată: de la supraveghere şi patrulare până la lupta antiaeriană, antisubmarin şi la suprafaţă, inclusiv prin operarea unui elicopter de la bord.

Radu Miruţă a afirmat că aceasta este prima navă nouă care intră în dotarea Forţelor Navale Române după 36 de ani.

„Noi, cei aflaţi vremelnic în funcţii publice, avem obligaţia să le oferim acestor profesionişti echipamentele de care au nevoie. Ei şi-au făcut şi îşi fac datoria în fiecare zi. Este rândul nostru să ne facem datoria faţă de ei”, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

Editor : Liviu Cojan