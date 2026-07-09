Live TV

Foto Cea mai nouă corvetă a Forţelor Navale soseşte în portul militar Constanţa, anunță MApN

Data actualizării: Data publicării:
corveta Contraamiral August Roman 261
Corveta „Contraamiral August Roman” - 261. Foto: MApN
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Radu Miruţă a însoţit corveta în drumul din Turcia către România: O navă modernă, bine construită

Noua corvetă a Forţelor Navale Române, „Contraamiral August Roman” - 261, va ajunge vineri în portul militar din Constanţa. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, spune că noua navă va fi pregătită pentru misiuni complexe.

„Un moment cu o puternică încărcătură simbolică a avut loc în Marea Neagră, unde noua corvetă a Forţelor Navale Române, «Contraamiral August Roman» - 261, aflată în marşul de dislocare către Constanţa, s-a întâlnit pentru prima dată cu Fregata «Regele Ferdinand» - 221. Cele două nave militare şi-au acordat tradiţionalul salut marinăresc, marcând astfel prima interacţiune a celei mai noi nave de luptă a Forţelor Navale cu o fregată de tip T 22 R”, se arată joi, pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării.

Potrivit sursei citate, acest eveniment simbolizează integrarea noii corvete în structurile operaţionale ale Forţelor Navale Române şi deschide un nou capitol în procesul de modernizare a Flotei.

„În tradiţia marinărească, salutul dintre două nave militare nu este doar un gest de curtoazie, ci unul de respect şi recunoaştere între echipaje”, precizează sursa citată.

Fregata „Regele Ferdinand” este una dintre navele cu cea mai bogată experienţă operaţională şi cu numeroase misiuni şi operaţii NATO şi UE executate, iar în această perioadă participă la Exerciţiul multinaţional BREEZE 2026, organizat de Forţele Navale ale Bulgariei.

Interacţiunea dintre fregata veterană a teatrelor de operaţii şi cea mai nouă corvetă a reprezentat, de asemenea, şi prima secvenţă de instruire a Corvetei „Contraamiral August Roman” - 261 în comun cu o navă aparţinând Forţelor Navale Române.

Sosirea navei în portul militar este programată pentru vineri, după încheierea perioadei de instruire desfăşurate în Turcia şi a marşului către ţară.

Corveta, construită în Turcia şi intrată oficial în serviciul Forţelor Navale Române la 20 iunie, reprezintă cea mai nouă şi cea mai modernă platformă navală din dotarea Forţelor Navale Române, fiind destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafaţă, apărare antiaeriană şi antisubmarin, informează MApN.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Radu Miruţă a însoţit corveta în drumul din Turcia către România: O navă modernă, bine construită

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, spune că noua navă intrată în dotarea forţelor Navale Române, Corveta „Contraamiral August Roman”, va fi pregătită pentru misiuni complexe, de la supraveghere şi patrulare până la lupta antiaeriană, antisubmarin şi la suprafaţă.

Radu Miruţă a scris, joi seară, pe Facebook că în cele 14 ore de voiaj a văzut „oameni care îşi trăiesc meseria cu pasiune, disciplină şi un respect profund pentru România”.

„Respect real, nu prin vorbe pompoase. Le mulţumesc comandantului navei, locotenent comandor Huruială, comandorului Ioan şi întregului echipaj de 85 de militari. Pe parcursul voiajului au desfăşurat exerciţii de instruire, iar ceea ce m-a impresionat cel mai mult nu a fost doar profesionalismul lor, ci încrederea pe care o au unii în ceilalţi”, a precizat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

El a afirmat că a văzut o navă modernă, bine construită, care mai are doar câţiva paşi de parcurs pentru a fi pregătită pentru toate misiunile complexe pentru care este proiectată: de la supraveghere şi patrulare până la lupta antiaeriană, antisubmarin şi la suprafaţă, inclusiv prin operarea unui elicopter de la bord.

Radu Miruţă a afirmat că aceasta este prima navă nouă care intră în dotarea Forţelor Navale Române după 36 de ani.

„Noi, cei aflaţi vremelnic în funcţii publice, avem obligaţia să le oferim acestor profesionişti echipamentele de care au nevoie. Ei şi-au făcut şi îşi fac datoria în fiecare zi. Este rândul nostru să ne facem datoria faţă de ei”, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
alegeri parlamentare 2020
3
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
4
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
Gabi-Muresan
5
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs, "sărit" de 16 zile la Cupa Mondială
Digi Sport
FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs, "sărit" de 16 zile la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CONSTANTA - PORT - CEREALE - 1 AUG 2022
Chisăliță: România nu mai este doar stat de frontieră. NATO o vede ca posibil centru logistic la Marea Neagră
explzoie drona port constanta
Nicuşor Dan: Știm cert că drona ucraineană nu a avut ca ţintă Portul Constanţa. Mai departe este un răspuns tehnic
fed nicusor declaratii 080726 foctr_25690
Nicușor Dan, după summitul NATO: România vrea extinderea prezenței militare a SUA. Cum văd liderii Alianței criza politică din țară
oana toiu marco rubio
Oana Țoiu: România este statul aliat cu cea mai mare graniță cu războiul din est. Ce solicită la Summitul NATO
mina marina
România, Bulgaria şi Turcia își extind misiunile de combatere a minelor marine din Marea Neagră. Anunțul MApN
Recomandările redacţiei
Silhouette of Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin against the background of the flags of Russia and China.
„Noua Axă a Răului: Pactul secret”. Vladimir Putin și Xi Jinping pun...
bani, lei
Harta salariilor din România: unde se câștigă cei mai mulți bani...
Trump Air Force One
„Băiatul care striga «lupul!»”. NATO tratează cu tot mai mult calm...
Ce sancțiuni riscă șoferii și pasagerii care nu poartă centura de siguranță. Foto Getty Images
Topul orașelor din România unde oamenii nu își plătesc amenzile...
Ultimele știri
Ce au discutat liderii PNL pro-Bolojan în ședința informală convocată de președintele partidului: Deciziile Congresului respectă legea
Uniunea Europeană pregăteşte un plan amplu de electrificare pentru reducerea consumului de petrol şi gaze
Iranul l-a îngropat pe Ali Khamenei și odată cu bătrânul ayatollah s-a dus și atitudinea reținută față de jignirile americanilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dată afară din supermarket din cauza ținutei purtate pe caniculă: "Am fost șocată". Explicația agentului de...
Cancan
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu...
Fanatik.ro
Ce buget are Dinamo în acest sezon! Suma uriaşă investită de „Red&White” în cei patru ani la echipă
editiadedimineata.ro
Reformă media fără precedent în Ungaria: posturilor publice, suspendate după era Orban
Fanatik.ro
Domeniul de-o importanță deosebită în România în care a dat lovitura Gigi Neţoiu. În ce a investit? „E cea...
Adevărul
Cel mai bun oraș din lume pentru trai în 2026 se află în Europa. Ce metropole completează topul global al...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cine este Alex Stamate? Fenomenul viral care a răvășit TikTok-ul, dezbătut la matinalul Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Viceprimarul din Apold a spus cum ar fi murit Gabi Mureșan: "Asta a fost"
Pro FM
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Foști soți, prieteni și după divorț. Cinci cupluri de la Hollywood care au rămas în relații civilizate după...
Adevarul
Un candidat nu a putut fi eliminat din Bac, deși era suspectat că fraudează examenul. I-a spus polițistului...
Newsweek
Mesaj de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii: „Banii, transferați!” Când ajunge pensia din iulie pe card
Digi FM
"Părinte, cred că nu mai pot". Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan, povestite de preotul care era...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Bursuc surprins în cotețul găinilor, în Bacău. Reacția neașteptată a animalului când s-a trezit înconjurat de...
Film Now
Jennifer Grey, în doliu. Mama actriței a murit la o săptămână după diagnosticul de cancer: „A înfruntat boala...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...