Compania care dă căldură și apă caldă în Craiova a intrat în insolvență. Electrocentrale Craiova e în subordinea Ministerului Energiei

Compania de stat Electrocentrale Craiova SA, aflată în subordinea Ministerului Energiei și principalul producător de energie termică și electrică al municipiului Craiova, a intrat oficial în procedura generală de insolvență. Decizia a fost luată de Tribunalul Dolj, care a admis cererea formulată de societate.

Electrocentrale Craiova asigură agentul termic pentru sistemul centralizat de încălzire al municipiului Craiova, cunoscut drept capitala Olteniei, dar și aburul tehnologic necesar funcționării platformei industriale Ford Otosan.

Prin hotărârea pronunțată luni, 15 decembrie, instanța a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva Electrocentrale Craiova SA, în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Totodată, judecătorul-sindic a decis ca solicitările depuse de mai mulți creditori, Socend Ind SA, Energomontaj SA, Complexul Energetic Oltenia SA, Neoconsult Valuation SRL și Minprest Serv SA, să fie calificate drept declarații de creanță, urmând să fie analizate în cadrul procedurii.

Administrator judiciar provizoriu a fost numit un consorțiu format din Infinexa Restructuring Filiala Bucureşti SPRL și Casa de Insolvență GMC SPRL din Craiova.

Instanța a stabilit că, temporar, administratorul judiciar este plătit cu 2.000 de lei pe lună pentru gestionarea procedurii de insolvență.

Vezi decizia instanței aici.

Care este cauza insolvenței

Potrivit informațiilor din presă, principala cauză a insolvenței este o sancțiune aplicată de Garda de Mediu, ca urmare a neîndeplinirii obligației de a achiziționa peste 900.000 de certificate de emisii de CO₂.

Aceste certificate sunt impuse de legislația europeană pentru producătorii de energie pe bază de combustibili fosili, iar costurile lor pot ajunge la sume foarte mari.

Neplata certificatelor a generat datorii semnificative, care au pus presiune pe situația financiară a companiei.

Viceprimarul Craiovei: „Statul român e dator la statul român”

Viceprimarul municipiului Craiova, Dan Păloiu, a explicat situația într-o postare pe pagina sa de Facebook, subliniind că problemele Electrocentrale Craiova nu sunt izolate, ci similare cu cele ale altor producători de energie din țară.

„Electrocentrale Craiova și-a cerut insolvența din cauza unor datorii create în urma obligației de a plăti certificatele de CO₂, bani care ar fi trebuit să ajungă la Ministerul Mediului din Guvernul României, adică statului român. Mai pe românește, statul român e dator la statul român”, a transmis edilul.

Acesta a calificat deschiderea procedurii drept „o gură de oxigen” pentru companie, explicând că insolvența permite continuarea activității fără riscul blocării conturilor bancar, și a transmis că intrarea în insolvență a Electrocentrale Craiova nu va afecta furnizarea apei calde și a căldurii către populație.

Viceprimarul Dan Păloiu a respins informațiile apărute în mediul online potrivit cărora orașul ar putea rămâne fără utilități, susținând că acestea provin din confuzii între Electrocentrale Craiova SA și Termo Urban SRL, societatea care se ocupă de distribuția agentului termic.

„Craiovenii s-au prins și nu mai intră în jocul lor. Sunt însă comentarii făcute de oameni care confundă producătorul de agent termic cu operatorul de distribuție”, a precizat viceprimarul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ce urmează pentru Electrocentrale Craiova

În perioada următoare, administratorul judiciar va analiza situația financiară a companiei, va centraliza creanțele și va propune măsuri pentru reorganizare sau, dacă va fi cazul, pentru valorificarea activelor.

Până la finalizarea procedurii, Electrocentrale Craiova își poate continua activitatea sub supravegherea administratorului judiciar, în cadrul stabilit de instanță.

Digi24.ro a solicitat un punct de vedere Ministerului Energiei cu privire la intrarea Electrocentrale Craiova în insolvență, însă până la momentul publicării acestui articol nu a primit un răspuns.

Editor : A.D.