Bogdan Ivan explică miza participării României la Davos: Relații strategice, oportunități și proiecte clare

Data publicării:
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. FOTO: Inquam Photos/ Saul Pop

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că miza reală a participării României la Forumul Economic Mondial de la Davos nu este una de imagine, ci capacitatea de a construi relații, de a deschide punți de dialog și de a crea oportunități concrete pentru țară, în special în domeniul energiei și al parteneriatelor strategice.

„Miza reală a participării la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relații, de a deschide punți de dialog și de a crea oportunități concrete pentru România”, a scris ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe Facebook.

Acesta afirmă că a avut discuții directe despre investiții în energie și parteneriate strategice cu Howard Lutnick, secretar al Comerțului în administrația Trump, cu dr. Mehmet Oz, care conduce programele federale de asigurări de sănătate Medicare și Medicaid din SUA, în valoare de peste 2 trilioane de dolari, cu Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, și cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil și turism.

De asemenea, Bogdan Ivan s-a întâlnit cu Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, cu Pralhad Venkatesh Joshi, ministrul indian al Energiei Regenerabile, Alimentației și Distribuției Publice, cu Ebba Busch, ministrul Energiei din Suedia, cu E.S. Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, și cu E.S. Paolo Zampolli, ambasador și Reprezentant Special al președintelui Trump pentru Parteneriate Globale.

„Din delegația României au mai făcut parte Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Radu Burnete, consilier prezidențial în cadrul Departamentului Politici Economice și Sociale. România devine un partener relevant atunci când vine cu proiecte clare, mesaj ferm și o viziune coerentă pe termen lung”, a subliniat Bogdan Ivan.

