Live TV

Constanţa: Un elev de 15 ani a pălmuit o profesoară, după ce s-au certat

Data publicării:
elevi langa scoala
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Poliţiştii din Constanţa fac cercetări după un incident produs la un colegiu din municipiu, unde un elev în vârstă de 15 ani a pălmuit o profesoară de 45 de ani, după o ceartă.

Femeia nu a dorit să îi fie acordate îngrijiri medicale şi a refuzat emiterea unui ordin de protecţie, scrie News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, luni, că, la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii Secţiei 1 au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că un elev ar fi agresat fizic un cadru didactic, într-o unitate de învăţământ din municipiul Constanţa.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au stabilit identitatea persoanelor implicate, fiind vorba despre un minor, de 15 ani, elev al unui colegiu din municipiul Constanţa care, pe fondul unui conflict verbal spontan cu un cadru didactic, ar fi lovit-o pe femeia de 45 de ani cu palma în zona feţei, provocând indignarea celorlalţi elevi. Femeia nu prezenta urme vizibile de violenţă şi nu a dorit acordarea de îngrijiri medicale. De asemenea, aceasta a refuzat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, fiindu-i pus la dispoziţie formularul de cerere, potrivit Legii 26/2024”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
bile de la loto
2
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
Military Parade In Beijing China
5
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele...
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Digi Sport
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona ucraina
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Oana Țoiu, după ce Rusia a ironizat autoritățile române: „Rușii nu au...
2025-09-07-1852
Ilie Bolojan, în plenul Senatului, la moțiunea AUR despre educație...
Xi Jinping și Donald Trump
Trump anunță victorios că a salvat TikTok în SUA: „Vor fi foarte...
Ultimele știri
Senatorii români au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, la propunerea AUR
Fotbal: Încasările de la meciul Norvegia - Israel, direcţionate către „Medici Fără Frontiere” pentru sprijinul Gaza
Oana Țoiu promovează, la Viena, candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor AIEA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
biserica ilegala gigi becali
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”
elel eduard
Cu valiza la ușă: Generația care pleacă. Povestea lui Eduard, elevul de nota 10 care își caută viitorul peste granițe
final de sezon pe litoral
„Începe să fie pustiu”. Sezon estival la final, vânt de pagubă în stațiunile de pe litoral. Cu cât au scăzut încasările în acest an
masina de politie
Urmărire în Constanța pentru prinderea unui șofer beat, fără permis și cu ITP-ul la mașină expirat
sticle de plastic pe plaja
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care adună sticlele de plastic
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mofturile regale” ale regele Charles. Fostul său majordom a dat tot din casă: „Pasta de dinți era stoarsă cu...
Cancan
Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a...
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a fugit de la locul...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Cât câștigi dacă deschizi o cafenea Five to go. Care este profitul mediu lunar. Câți bani scoți dacă vinzi...
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl”
Newsweek
La ce nivel vor ajunge pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem?
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea