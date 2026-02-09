Live TV

Control ANAF la o firmă de exploatare a agregatelor minerale din Giurgiu. Prejudiciul estimat se ridică la 12,4 milioane de lei

sediul anaf
Foto:Captură video Digi24
Venituri de peste 32 de milioane de lei, nedeclarate Exploatare fără permis valabil

Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un prejudiciu de peste 12,4 milioane de lei la o firmă din judeţul Giurgiu care exploata şi comercializa agregate minerale, după ce societatea ar fi ascuns venituri de peste 32 de milioane de lei şi nu ar fi plătit impozitul pe profit şi TVA aferente, în perioada 2022-2025. Pentru recuperarea prejudiciului, autorităţile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor companiei.

Inspectorii Antifraudă au efectuat verificările în luna februarie, controlul vizând activităţile desfăşurate de operatorul economic în domeniul extracţiei pietrişului şi nisipului, al extracţiei argilei şi caolinului, precum şi producţia şi comercializarea de agregate minerale, respectiv balast, nisip şi pietriş.

Potrivit ANAF, în urma controalelor s-a constatat că societatea s-a sustras de la plata impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată (TVA), prejudiciul total fiind estimat la 12.466.395 de lei.

Venituri de peste 32 de milioane de lei, nedeclarate

Cercetările inspectorilor au arătat că, în perioada august 2022 - mai 2024, operatorul economic a exploatat şi comercializat 500.692 metri cubi de agregate minerale, echivalentul a 811.121 tone, fără ca aceste cantităţi să fie înregistrate în evidenţa contabilă.

Din vânzarea agregatelor, societatea ar fi obţinut venituri totale de 32.406.372 de lei, fără declararea acestora către autorităţi.

Prejudiciul rezultat din această activitate este estimat la 11.342.231 de lei, din care 6.157.211 lei reprezintă TVA de plată, iar 5.185.020 lei impozit pe profit.

Inspectorii Antifraudă au mai constatat că, în luna aprilie 2025, aceeaşi societate a înstrăinat două imobile din patrimoniu fără a declara şi achita obligaţiile fiscale aferente.

În acest caz, prejudiciul este estimat la 1.124.164 de lei, sumă compusă din 670.741 lei impozit pe profit şi 453.423 lei TVA.

Exploatare fără permis valabil

Conform ANAF, operatorul economic ar fi exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17 iunie 2023.

În aceste condiţii, au fost demarate demersuri pentru recuperarea redevenţei aferente cantităţii exploatate, estimată la 1.401.938 de lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii Antifraudă au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând societăţii verificate, urmând continuarea procedurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate bugetului de stat.

