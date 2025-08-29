Un copil în vârstă de 3 ani a fost ucis în bătaie de tatăl vitreg. Incidentul s-a petrecut sâmbăta trecută, însă mama copilului a alertat autoritățile abia după cinci zile. Când forțele de ordine au ajuns la locuință, bărbatul s-a baricadat și a amenințat că își va ucide și celălalt fiu, în vârstă de un an.

ACTUALIZARE 12.50 Zona din jurul clădirii în care se află bărbatul este împânzită de ofițeri de la trupele speciale, paramedici și negociatori. De mai multe ore, polițiștii încearcă să îl convingă pe individ să iasă din apartament și să se predea.

Gabriela Groza, psiholog criminalist, a explicat în direct la Digi24 că acțiunea bărbatului ar putea fi un gest nepremeditat.

„Este foarte probabil să fi fost o furie necontrolată. Persoanele care au un grad mare de agresivitate nu reușesc să-și descarce altfel furia decât prin agresiune. (...) Astfel de cazuri se întâmplă și pe fondul consumului de alcool sau de substanțe, dar nu neapărat”, a precizat specialistul.

După ce și-a ucis fiul vitreg, bărbatul s-a baricadat în apartament și a refuzat să se predea polițiștilor. În acest context, psihologul spune că reacția lui poate fi interpretată ca o încercare disperată de a-și păstra controlul asupra situației.

„Gestul lui e un instinct de conservare, un gest de disperare. (...) Uneori vorbim de persoane în episod psihotic, cu idei delirante, cu care nu poți interacționa, iar alteori vorbim de persoane care au nevoie să se asigure că nu li se întâmplă nimic sau că există o cale de scăpare, ca să cedeze”, a adăugat Gabriela Groza.

Copilul de un an, care fusese ținut prizonier de tatăl său, este acum în siguranță, însă bărbatul refuză în continuare să se predea, iar negociatorii încearcă să îl convingă, deocamdată fără succes.

Știrea inițială Reprezentanţii IPJ Ilfov au anunţat, vineri, că la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii au fost sesizaţi că un copil de doi ani şi opt luni a fost găsit decedat într-o locuinţă din Otopeni.

„La scurt timp s-au deplasat la faţa locului poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Otopeni care au constat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor găsit decedat de către mama sa în locuinţa comună din oraşul Otopeni. Cazul a fost preluat de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov-Compartimentul Morţi Suspecte, în cauză fiind deschis doar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. În urma cercetărilor efectuate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârşirii infracţiunii de omor”, au transmis reprezentanţii IPJ Ilfov.



Inițial, femeia nu le-a spus anchetatorilor adevărul, dar ulterior a recunoscut că știa că băiatul fusese omorât în bătaie de individ.

Poliţiştii au stabilit în urma cercetărilor că suspect pentru moartea copilului este un bărbat de 28 de ani, concubinul mamei victimei.

„Ca urmare a activităţilor specifice desfăşurate de poliţişti, s-a procedat la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei sesizate, în cauză fiind vorba de concubinul mamei copilului, în vârstă de 28 de ani. La acest moment, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov desfăşoară activităţi complexe în vederea imobilizării bărbatului, acesta aflându-se într-un apartament din Otopeni”, a menţionat sursa citată.

După ce au avut toate detaliile, polițiștii au mers la locuința bărbatului pentru a-l reține. Ajunși la ușă, individul le-a spus că se află în casă cu fiul său, un copil de un an, și că, dacă cineva intră, îl va ucide.

Au urmat ore întregi de negocieri. Specialiștii au reușit să-l convingă să predea copilul, însă bărbatul a refuzat să iasă și a rămas baricadat în apartament.

Zona a fost împânzită de polițiști, echipe speciale și negociatori, care încearcă în continuare să îl facă pe bărbat să se predea.

