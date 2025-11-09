Locuitorii unui cartier din Galați spun că trăiesc un coșmar din cauza unui vecin. Oamenii se plâng că acesta îi amenință, îi înjură și chiar îi lovește. Deși au fost făcute mai multe plângeri la Poliție, bărbatul este încă liber și continuă să facă noi victime.

„Toată vara a fugărit copiii cu cuțitul pe afară. Deci, în partea asta aici, toată lumea îl știe”, spune un bărbat.

Blocul din cartierul Dunărea, din Galați, pare liniștit la prima vedere, însă oamenii care locuiesc în el nu mai au liniște de săptămâni bune. Este vorba despre agresiuni, tâlhării și amenințări. Prin asta trec locatarii din cauza unui vecin.

„Când am ajuns la etajul doi s-a deschis o ușă. Un individ dubios în ușă. A făcut un pas, mi-a dat o palmă. El a făcut pasul înapoi și a intrat în casă. De la Poliție mi-au spus că îl urmăresc de ceva timp, că mai are câteva dosare la dumnealor. S-a mai întâmplat și cu o vecină din scară la care a sărit cu cuțitul”, mai spune și o femeie.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere a unui magazin se vede cum bărbatul sădește teroare pe oriunde trece. Intră în magazin, fură un produs și pleacă. Vânzătoarea încearcă să-l oprească, însă bărbatul se năpustește asupra ei.

Foto: Captură video Digi24

„A scuipat un copil în căruț. Ne e teamă, ne teamă și cel mai bine este să stea închis”, mai afirmă o altă femeie.

Localnicii au depus mai multe plângeri la Poliție și speră să se ia măsuri înainte să aibă loc o tragedie. Între timp, individul continuă să umble nestingherit pe străzi.

Editor : C.S.