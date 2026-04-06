Criza apei din Curtea de Argeș: Stația de tratare intră în faza de montaj, încep lucrările de instalare a filtrelor

Specialiştii companiei zonale de apă din Curtea de Argeş informează că lucrările de reabilitare a Staţiei de Tratare a Apei Potabile (STAP) continuă cu montarea, în această săptămână, a crepinelor (duze filtrante) şi a stratului filtrant, după ce au început, în 27 martie, ample operaţiuni de reabilitare a sistemului, preconizate să se încheie în 15 iulie. La începutul anului, Direcţia de Sănătate Publică Argeş a dispus oprirea apei potabile în Curtea de Argeş şi în trei comune, după ce în probele prelevate din reţeaua publică a fost descoperită Clostridium perfringens, o bacterie periculoasă.

Lucrările pentru reabilitarea Staţiei de Tratare a Apei Potabile Curtea de Argeş au început efectiv în data de 27 martie 2026 şi au ca termen de execuţie asumat 15 iulie 2026. Până luni, 6 aprilie, s-au realizat o zecime din lucrări, relatează News.ro.

Astfel, potrivit specialiştilor companiei de apă, între şi 29 martie „s-a executat provizoratul ce a permis demararea lucrărilor de reabilitare a primei linii de 4 filtre”, aşa încât a fost reluată alimentarea cu apă a consumatorilor. Începând din 30 martie, echipele de specialişti au demontat şi evacuat sistemul de distribuţie aferent primei linii de filtre, după care a fost evacuat stratul filtrant din cele patru filtre izolate anterior, fiind scoase crepinele din cele 4 filtre

În săptămâna 6 - 9 aprilie, va începe montarea crepinelor şi a stratului filtrant. De asemenea, vor începe lucrările de realizare a noii reţele de distribuţie aferente primei linii de filtre, aşa încât la finalul intervalului va fi terminată integral reabilitarea unui filtru.

Specialiştii menţionează că în acest moment materialele şi echipamentele necesare sunt comandate, iar termenele de livrare permit respectarea intervalului asumat de execuţie a lucrării. De asemenea, nu sunt probleme de logistică (cazare şi masă, transport personal şi utilaje etc.).

Direcţia de Sănătate Publică a dispus, în luna februarie, oprirea totală a apei din cauza bacteriei Clostridium perfringens, descoperită în mai multe probe. Problemele au apărut în momentul începerii unor lucrări la Barajul de la Vidraru, când s-a golit apa din lac, iar apa ajunsă în staţie a devenit încărcată cu bacterii şi plină de nămol.

La sfârşitul lunii februarie, Guvernul a aprobat, în şedinţă, o derogare care autoriza autorităţile locale să aprobe, într-un termen cât mai scurt, finanţarea de obiective de investiţii noi, pentru soluţionarea situaţiei de urgenţă privind alimentarea cu apă din Curtea de Argeş, înainte de aprobarea bugetului local.

Locuitorii din Curtea de Argeş şi din trei comune apropiate se confruntă de la sfârşitul anului trecut cu o criză a apei potabile din cauza unor lucrări la barajul Vidraru, care au afectat grav instalaţiile din staţia de tratare a apei, ceea ce a dus la imposibilitatea potabilizării acesteia. La vremea respectivă, inspectorii sanitari au confirmat prezenţa bacteriei periculoase Clostridium perfringens, motiv pentru care au interzis consumul şi chiar folosirea apei în scop menajer sau pentru igiena personală.

Reprezentanţii Administraţiei „Apele Române” au transmis atunci că instituţia nu are atribuţii în furnizarea apei menajere şi potabile către populaţie, acestea revenind operatorului serviciului public de alimentare cu apă de la nivel local. Totodată, aceştia menţionau că ANAR nu are atribuţii privind tratarea sau potabilizarea apei şi nu gestionează infrastructura staţiilor de tratare.

