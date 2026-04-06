Criza apei din Curtea de Argeș: Stația de tratare intră în faza de montaj, încep lucrările de instalare a filtrelor

apa arges
Guvernul a autorizat autorităţile locale să finanţeze investiţii noi pentru soluţionarea crizei apei potabile din Curtea de Argeş.

Specialiştii companiei zonale de apă din Curtea de Argeş informează că lucrările de reabilitare a Staţiei de Tratare a Apei Potabile (STAP) continuă cu montarea, în această săptămână, a crepinelor (duze filtrante) şi a stratului filtrant, după ce au început, în 27 martie, ample operaţiuni de reabilitare a sistemului, preconizate să se încheie în 15 iulie. La începutul anului, Direcţia de Sănătate Publică Argeş a dispus oprirea apei potabile în Curtea de Argeş şi în trei comune, după ce în probele prelevate din reţeaua publică a fost descoperită Clostridium perfringens, o bacterie periculoasă.

Lucrările pentru reabilitarea Staţiei de Tratare a Apei Potabile Curtea de Argeş au început efectiv în data de 27 martie 2026 şi au ca termen de execuţie asumat 15 iulie 2026. Până luni, 6 aprilie, s-au realizat o zecime din lucrări, relatează News.ro.

Astfel, potrivit specialiştilor companiei de apă, între şi 29 martie „s-a executat provizoratul ce a permis demararea lucrărilor de reabilitare a primei linii de 4 filtre”, aşa încât a fost reluată alimentarea cu apă a consumatorilor. Începând din 30 martie, echipele de specialişti au demontat şi evacuat sistemul de distribuţie aferent primei linii de filtre, după care a fost evacuat stratul filtrant din cele patru filtre izolate anterior, fiind scoase crepinele din cele 4 filtre

În săptămâna 6 - 9 aprilie, va începe montarea crepinelor şi a stratului filtrant. De asemenea, vor începe lucrările de realizare a noii reţele de distribuţie aferente primei linii de filtre, aşa încât la finalul intervalului va fi terminată integral reabilitarea unui filtru.

Specialiştii menţionează că în acest moment materialele şi echipamentele necesare sunt comandate, iar termenele de livrare permit respectarea intervalului asumat de execuţie a lucrării. De asemenea, nu sunt probleme de logistică (cazare şi masă, transport personal şi utilaje etc.).

Direcţia de Sănătate Publică a dispus, în luna februarie, oprirea totală a apei din cauza bacteriei Clostridium perfringens, descoperită în mai multe probe. Problemele au apărut în momentul începerii unor lucrări la Barajul de la Vidraru, când s-a golit apa din lac, iar apa ajunsă în staţie a devenit încărcată cu bacterii şi plină de nămol.

La sfârşitul lunii februarie, Guvernul a aprobat, în şedinţă, o derogare care autoriza autorităţile locale să aprobe, într-un termen cât mai scurt, finanţarea de obiective de investiţii noi, pentru soluţionarea situaţiei de urgenţă privind alimentarea cu apă din Curtea de Argeş, înainte de aprobarea bugetului local.

Locuitorii din Curtea de Argeş şi din trei comune apropiate se confruntă de la sfârşitul anului trecut cu o criză a apei potabile din cauza unor lucrări la barajul Vidraru, care au afectat grav instalaţiile din staţia de tratare a apei, ceea ce a dus la imposibilitatea potabilizării acesteia. La vremea respectivă, inspectorii sanitari au confirmat prezenţa bacteriei periculoase Clostridium perfringens, motiv pentru care au interzis consumul şi chiar folosirea apei în scop menajer sau pentru igiena personală.

Reprezentanţii Administraţiei „Apele Române” au transmis atunci că instituţia nu are atribuţii în furnizarea apei menajere şi potabile către populaţie, acestea revenind operatorului serviciului public de alimentare cu apă de la nivel local. Totodată, aceştia menţionau că ANAR nu are atribuţii privind tratarea sau potabilizarea apei şi nu gestionează infrastructura staţiilor de tratare.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
mircea lucescu
2
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Ce nume se serbează de Florii. Foto Getty Images
3
Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5...
Donald Trump.
4
Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l...
NDAmaGFzaD0xMTJmOGUxZmMyNWVjN2UxYzA1ZmYzZWJmYThkMDM0MA==.thumb
5
Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice...
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Digi Sport
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barajul vidraru
Începe procesul de umplere controlată a unuia dintre cele mai mari lacuri de acumulare din România. Anunțul Hidroelectrica
Tap leaking water
Un cuplu polonez, acuzat că a înșelat cea mai mare centrală electrică pe cărbune din Europa cu circa 5 milioane de euro. „Apă chioară”
profimedia-1084699412
Cuba se pregătește pentru o posibilă invazie a SUA, în timp ce criza de combustibil și electricitate lasă Havana fără apă
tarm plaja oras
Semnal de alarmă. Nivelul mării din jurul regiunilor costiere a crescut mai mult decât s-a anticipat. Există un „punct mort”
EDL BETA CRIZA APA ARGES 090326_01288
Criza apei continuă la Curtea de Argeș. Zeci de mii de oameni nu au apă potabilă de patru luni
Recomandările redacţiei
nicusor dan (1)
Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan și pe miniștrii Energiei și...
Mircea Lucescu
Cele mai noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea...
emmanuel macron recep erdogan
Tur diplomatic în perioada Summitului B9: Macron și Erdogan vor fi...
ploaie, primavara, floare
Meteorologii anunță vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni...
Ultimele știri
Un șofer din Cluj a luat două amenzi în 4 minute pentru depășirea vitezei. „Lecțiile importante vin la interval foarte scurt de timp”
Deșeuri medicale aruncate în Parcul Cișmigiu: O clinică stomatologică din București a fost amendată cu 70.000 de lei
Trump este un pericol mai mare pentru pacea globală decât Putin, cred 81% dintre spanioli, arată un sondaj realizat de El Pais
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
Fanatik.ro
Cum a fost batjocorit cel mai bun jucător străin din România: ”Era cu capul pe masă și ăia îi puneau coarne”
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Dănuț Lupu a plâns în direct! Întrebarea despre Mircea Lucescu care l-a bulversat până la lacrimi pe fostul...
Adevărul
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Playtech
Salariile pe care astronauții de pe Artemis II le primesc. Sumele sunt hotărâte după reguli stricte, nici...
Digi FM
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
Newsweek
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”