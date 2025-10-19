Live TV

Cu ce viteză a fost prins un șofer pe Autostrada A0. „Nu mai contează dacă se afla pe autostradă, drum național, drum județean”

Data publicării:
masina pozata de radara cu viteza
Mașina rula cu 227 km/h când a fost surprinsă de radar. Sursă foto: Poliția Română, Facebook

Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost amendat cu 3.037 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile, după ce poliția l-a înregistrat conducând cu 227 km/h pe Autostrada A0 (autostrada de centură a Capitalei).

„La data de 18 octombrie 2025, ora 14.03, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au depistat pe Autostrada A0, km 24, în judeţul Ilfov (zona Corbeanca), un bărbat, de 24 de ani, din Puchenii Mari, judeţul Prahova, care circula cu 227 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130 km/h. Poliţiştii au luat măsura sancţionării contravenţionale cu amendă, în valoare de 3.037 de lei a bărbatului, precum şi măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce vehicule, pentru 120 de zile”, a informat Poliţia Română duminică, într-un comunicat.

Polițiștii au postat și pe Facebook o captură de ecran cu mașina surprinsă la viteza de 227 km/h.

„Nu mai contează dacă acest conducător auto se afla pe Autostradă, Drum Național, Drum Județean, etc... O secundă putea însemna o tragedie”, a comentat Poliția Română incidentul.

Nerespectarea regimului legal de viteză reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere, a mai precizat Poliția în comunicat.

Respectarea legislaţiei de către toţi participanţii la trafic ar reduce „semnificativ” dramele care se întâmplă pe şosele, arată sursa citată.

Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei
Descarcă aplicația Digi Sport
