Cu ce viteză a fost prins un șofer pe Autostrada A0. „Nu mai contează dacă se afla pe autostradă, drum național, drum județean”

Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost amendat cu 3.037 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile, după ce poliția l-a înregistrat conducând cu 227 km/h pe Autostrada A0 (autostrada de centură a Capitalei).

„La data de 18 octombrie 2025, ora 14.03, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au depistat pe Autostrada A0, km 24, în judeţul Ilfov (zona Corbeanca), un bărbat, de 24 de ani, din Puchenii Mari, judeţul Prahova, care circula cu 227 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130 km/h. Poliţiştii au luat măsura sancţionării contravenţionale cu amendă, în valoare de 3.037 de lei a bărbatului, precum şi măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce vehicule, pentru 120 de zile”, a informat Poliţia Română duminică, într-un comunicat.

Polițiștii au postat și pe Facebook o captură de ecran cu mașina surprinsă la viteza de 227 km/h.

„Nu mai contează dacă acest conducător auto se afla pe Autostradă, Drum Național, Drum Județean, etc... O secundă putea însemna o tragedie”, a comentat Poliția Română incidentul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nerespectarea regimului legal de viteză reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere, a mai precizat Poliția în comunicat.

Respectarea legislaţiei de către toţi participanţii la trafic ar reduce „semnificativ” dramele care se întâmplă pe şosele, arată sursa citată.

Editor : B.P.