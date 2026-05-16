Cui aparțin Babele și Sfinxul? Disputa între autoritățile din Dâmbovița și Prahova continuă, în ciuda deciziei instanței

Confictul legat de monumentele naturii Babele și Sfinxul continuă, în ciuda deciziei definitive date de instanță, care a stabilit vineri că acestea aparțin județului Dâmbovița. Oficialii din Bușteni susțin însă că, în ciuda deciziei judecătorești, Sfinxul și Babele sunt ale lor, continuând astfel un conflict care durează de mai bine de 20 de ani.

Instanța a decis că terenul pe care se află cele două formațiuni naturale aparține comunei Moroeni din județului Dâmbovița. Decizia a fost prezentată de autoritățile din județ drept o victorie importantă, iar cei de la CJ spun că „s-a făcut dreptate”.

Autoritățile locale din Bușteni, care aparține de județul Prahova, spun că au apărut interpretări greșite în spațiul public. Reprezentanții primăriei spun că procesele nu au vizat niciodată proprietatea Sfinxului și Babelor, ci doar delimitarea administrativă dintre două comune.

Astfel, spun ei, terenul de sub obiectivele turistice aparține comunei Moroeni, dar monumentele în sine ar rămâne în proprietatea orașului Bușteni, prin Hotărâre de Guvern.

De cealaltă parte, autoritățile din Dâmbovița spun că instanța a stabilit clar care este limita teritorială și anunță deja investiții în infrastructura turistică din zonă.

