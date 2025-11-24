Digi24 a filmat imagini în premieră cu dronele cumpărate de Armata Română din Israel. E vorba despre aparate de zbor de ultimă generație, pentru care România plătește sute de milioane de dolari. Dronele pot detecta orice țintă pe o rază de 200 de kilometri.

Echipa Digi24 a filmat într-o bază militară secretă din nordul Israelului. Aici sunt testate dronele pe care Armata României le-a cumpărat. Aparatele de zbor valorează sute de milioane de dolari.

Sunt misiuni făcute în fiecare zi de către operatorii de de drone, pentru că urmează ca aceste aparate de zbor să ajungă în România. Cel mai probabil, primele sisteme vor fi livrate până la jumătatea anului viitor.

În total, România a și-a arătat dorința de a cumpăra șapte sisteme, dar până acum au fost achiziționate trei dintre acestea. Asta înseamnă nouă drone. Sunt aparate de zbor extrem de performante, care pot să detecteze orice țintă pe o rază de 200 de kilometri.

Valoarea totală a contractului este de aproximativ 400 de milioane de dolari.

