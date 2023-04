Înainte de anii 1960, Irsina, un sat din provincia Matera, regiunea Basilicata, Italia, avea o populație de 12.000 de locuitori, dar emigrarea în masă combinată cu condițiile dure de viață au făcut ca, în anii '60, să mai fie doar 4.500 de locuitori. Astăzi însă, lucrurile sunt diferite. Irsina anului 2023 este un rai pentru pensionarii și migranții americani care trăiesc visul rural italian, relatează CNN.

Irsina, regiunea Basilicata, Italia. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Peste 15 familii din SUA și Canada au cumpărat proprietăți vechi în acest sat îndepărtat, cunoscut pentru câmpurile de grâu premium și plantațiile de măslini. Și continuă să cumpere case și să-și extindă proprietățile, răspândind vestea acasă despre această locație de vis care pare atemporală. De fiecare dată când se întorc, aduc rude și prieteni, toți devin fericiți să cheltuiască între 20.000 și 150.000 de euro (22.000 USD-165.000 USD) pentru o locuință spațioasă cu vederi idilice. În Irsina, locuiesc în prezent peste 300 de străini din 12 țări diferite, alături de 4.000 de rezidenți locali.

Pe aleile înguste se aud tot felul de accente, americane, canadiene, franceze sau norvegiene. Există chiar și un drum pe care localnicii l-au redenumit „Strada Belgiană” datorită numeroșilor belgieni care locuiesc acolo.

Vechiul nume al Irsinei este Montepeloso. Satul datează din timpuri preistorice când a fost locuit de primii oameni, iar mai târziu de triburile locale. La muzeul satului sunt expuse obiecte arheologice, inclusiv unelte, arme și ceramică folosite de oamenii din peșteră.

Cartierul vechi, împrejmuit de ziduri înalte, este un labirint de portaluri de piatră decorate, turnuri de veghe medievale și palate elegante care aparțineau cândva bogatei burghezii rurale. Dar străzile înguste și fără mașini pe care străinii le iubesc nu sunt ceea ce își doresc localnicii. Mulți rezidenți din Irsina s-au mutat în anii 1960 în cartiere mai noi ale orașului, lăsând centrul istoric în mare parte gol.

Irsina este cunoscută pentru „bottini” – tuneluri subterane care transportau apă în cisternele orașului. Are, de asemenea, o tradiție a „turnurilor umane” – în fiecare mai, actori îmbrăcați în fermieri sar pe umerii altora îmbrăcați ca nobilii din trecut, pentru a crea o formă care să reprezinte ierarhiile sociale din trecut.

Orașul este cunoscut și pentru mâncărurile sale suculente cu nume care sună ciudat. Un laghën(e) pu m’r’cutte sunt paste făcute manual cu smochine gătite în vin și ardei gras, în timp ce callaridde sunt delicatese de oaie și capră.

Cum au ajuns străinii în Irsina

Chiar dacă viața în Irsina nu este întotdeauna idilică, din cauza iernilor grele care izolează orașul zile întregi, migranții de aici spun că trăiesc un vis locuind aici.

Primul „pionier” străin care a cumpărat o casă în Irsina a fost Sandy Webster, o scriitoare în vârstă de 63 de ani din San Diego. În 2004, ea și soțul său, Keith, în vârstă de 69 de ani, un manager financiar scoțian, au vizitat orașul. Cuplul s-a îndrăgostit de sat, a cumpărat o casă veche cu pereți groși de piatră, mobilier de epocă și podea antică și a petrecut patru ani renovând-o. Apoi, cei doi s-au mutat aici din Londra în 2012.

„În 1989, am vizitat Sorrento cu iubitul meu de atunci și iubeam Italia, vorbeam spaniolă conversațională și am vrut să cumpăr o casă într-o țară mediteraneană, fie în Spania, fie în Italia”, a spus Webster pentru CNN. S-a întâmplat ani mai târziu, când cei doi se aflau în Basilicata pentru aniversarea de 50 de ani a lui Keith.

„Ar fi costat 1 milion de dolari în Londra”

Casa din piatră roz a familiei Webster are patru terase panoramice și are vedere la o piață mică și însorită din partea cea mai veche a cartierului satului. Renovarea a costat de patru ori mai mult decât costul de achiziție (pe care ea nu îl va dezvălui). Facturile la utilități nu sunt cu mult mai mici în comparație cu Marea Britanie, dar se spune că mâncarea de aici este mai ieftină.

„Am refăcut toată casa. Era doar o baie mică, mansarda a fost transformată într-un apartament de oaspeți și am păstrat camera de zi uriașă. Reparațiile ne-ar fi costat 1 milion de dolari la Londra”, spune ea. Familia și prietenii îi vizitează adesea și le place să fie la mai puțin de două ore de mers cu mașina de plajele din Metaponto, tot în Basilicata, și Bari din Puglia vecină.

Cei doi nu au fost nevoiți să se confrunte cu probleme de birocrație ca să cumpere și să reamenajeze casa, datorită ajutorului din partea localnicilor care au fost încântați că nou-veniți se stabilesc în satul lor. Singurul obstacol rămâne comunicarea: „Încă vorbim italiană ca niște copii de patru ani și a trebuit să scriem bilețele echipei de construcție pentru a le da muncitorilor instrucțiuni clare.”

„Am adus membri ai familiei și prieteni din SUA, toți au vrut să vină și au cumpărat nouă case”

Webster spune că vestea s-a răspândit datorită unei companii locale de instalatori și arhitecți care și-au unit forțele și au făcut publicitate online potențialelor case de vacanță. Dar o mare parte din atracția globală a Irsinei are de-a face cu strămoși.

Tiffany Day, un fost consilier financiar în vârstă de 50 de ani din Nashville, este ambasadorul neoficial al Irsinei în SUA. După ce a cumpărat cinci case pentru familia ei extinsă (are cinci copii și opt nepoți), de fiecare dată când a fost în vizită cu soțul ei Rob, și-a adus mai mulți prieteni americani pentru a cumpăra proprietăți în sat.

Bunica ei este din Irsina și mai are rude în sat. Acesteia îi place să organizeze petreceri uriașe „mixte” pe terasa panoramică elegantă a palatului ei din secolul al XVIII-lea, unde localnicii și americanii se distrează împreună.

În octombrie, aproximativ 200 de invitați se vor aduna pentru a sărbători nunta fiului ei Hunter, ai cărui socri și-au cumpărat și o casă în oraș. „Am reluat legătura cu acest loc în 2016, când bunica mea a ținut un prânz de reuniune în Irsina. Am condus ca nebuni din Roma pentru a o face fericită. Am petrecut noaptea și a doua zi am făcut turul locului. Îmi place pur și simplu acest orășel de pe deal”, spune ea.

Când familia lui Day s-a întors pentru a doua vizită, au cumpărat o casă – cândva impunătoare, dar atunci ruinată – cu 100.000 de euro (110.000 USD) și au cheltuit aceeași sumă pentru a o renova. Acum arată ca un conac de lux dintr-o revistă, cu o baie panoramică cu vedere la dealuri și pietre vechi groase care ies din pereți. „Am adus membri ai familiei și prieteni din SUA, toți au vrut să vină și au cumpărat nouă case”, spune ea, adăugând că alți „104 prieteni de călătorie” au mai venit în vizită.

Day spune că localnicii sunt amabili și umili, iar frumusețea Irsinei este fermecătoare, dar pentru a o înțelege cu adevărat trebuie să privită dincolo de aparențe. „Când am ajuns aici, în 2016, peste 80% din populație a fugit în cartierul mai nou al satului, vechea Irsina era goală și ne-a plăcut cum arată. Satul avea nevoie doar de puțină atenție, toată lumea iubește priveliștile, trebuie doar să-l vezi cu alți ochi, să privești valoarea ascunsă.”

Interesul străin pentru vechiul cartier i-a împins pe localnici să-și înfrumusețeze casele, declanșând o renaștere a Irsinei, spune Day, care vizitează satul de patru ori pe an.

Editor : C.L.B.