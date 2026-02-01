Cutremur în România, duminică după-amiază

Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs duminică, la ora 16:14, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Astfel, seismul cu intensitatea de 3,7 grade s-a produs la adâncimea de 138 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km nord-vest de Buzău, 60 km vest de Focşani, 61 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 65 km est de Braşov şi 75 km nord-est de Ploieşti.

De la începutul anului, în România s-au produs 24 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,6 grade.

