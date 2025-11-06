Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost trimis manelistul după gratii

Celebrul manelist Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. În același dosar a fost condamnat și fratele său.

Decizia a fost luată de magistrați vine după un dosar penal deschis ca urmare a unui conflict care a avut loc în seara zilei de 18 august 2022.

Dani Mocanu și fratele său, Nando, ajutați de mai mulți indivizi, au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, picioarele și cu o rangă.

Una dintre victime a suferit o fractură de craniu.

Amintim, în luna martie, judecătorii Tribunalului Argeş l-au condamnat la 5 ani şi 9 luni închisoare pe Daniel Mocanu, cunoscut drept Dani Mocanu. Acesta a fost găsit vinovat pentru tentativă la omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice, fapte petrecute în 2022 într-o benzinărie din judeţul Argeş.

Judecătorii cu contopit pedeapsa cu o condamnare mai veche, cu suspendare. În acelaşi dosar, fratele lui Dani Mocanu, Ionuţ Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 6 ani şi 4 luni de închisoare, fiind găsit vinovat pentru tentativă de omor, lovire sau alte violenţe, tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Daune morale de 14.000 de euro În plus, sentinţa prevede obligarea celor doi fraţi de a plăti către victima lor, care s-a contituit parte civilă, suma de 14.000 de euro cu titlu de daune morale, la cursul BNR din ziua plăţii, precum şi suma de 5.198 lei cu titlu de daune materiale.

Bărbatul bătut cu ranga ceruse în instanţă plata unei rente viagere, solicitare respinsă ca inadmisibilă. În plus, cei doi fraţi trebuie să plătească Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti suma de 40,99 lei reprezentând cheltuieli privind asistenţa medicală acordată victimei, şi Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca Bucureşti suma de 8.743,26 lei reprezentând daune materiale – cheltuieli privind asistenţa medicală acordată bărbatului pe care l-au bătut.

