Decizie a instanței: O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri timp de trei ani

Mall
Mall, imagine exemplificativă.

Decizie ieșită din comun a unei instanțe din Cluj. O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie timp de 3 ani să intre în centrele comerciale din oraș, informează Digi24.

Femeia a fost condamnată pentru furturi repetate de telefoane mobile și a primit, pe lângă pedeapsa principală de un an și șase luni de închisoare, o măsură suplimentară și anume interdicția de a nu avea acces timp de 3 ani în două mall-uri din județ, dar și în alte hipermarket-uri.

Hotărârea vine, așa cum vă spuneam, în urma unor serii de furturi comise la începutul lunii septembrie a anului trecut.

Inițial, femeia a sustras un telefon mobil din buzunarul unei persoane aflate într-un magazin, iar acesta nu a mai fost recuperat. Ulterior, la câteva zile distanța, ea a furat în total șapte telefoane de ultimă generație din două centre comerciale, cu ajutorul unor complici, prejudiciul total depășind 28.000 lei.

Deși bunurile au fost recuperate, instanța a considerat necesară impunerea unei sancțiuni suplimentare.

