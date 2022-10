Demolarea Cathedral Plaza a fost suspendată de Tribunalul București. Proprietarul i-a făcut plângere penală lui Nicușor Dan

Tribunalul Bucureşti a dispus luni suspendarea Dispoziției nr. 1454/20.07.2022 a primarului general Nicușor Dan, prin care se intenționa demolarea clădirii Cathedral Plaza. Primarul Capitalei a semnat în august dispoziţia de demolare a clădirii, după o decizie definitivă a instanței care a declarat ilegală construirea. Nicușor Dan spunea atunci că Primăria va suporta cheltuielile de demolare, urmând să-și recupereze banii de la proprietarul clădirii.

Reprezentanții proprietarului clădirii Cathedral Plaza au anunțat luni seara că „Tribunalul confirmă astfel argumentele proprietarului clădirii, în sensul că procedura de reautorizare demarată de acesta are, în mod firesc, prioritate”.

„Suspendarea efectelor dispoziției Primarului General reprezintă o soluție firească și necesară într-un stat de drept, fiind conformă cu cele dispuse de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în decembrie 2018, când a respins cererea vecinilor ARCB de condamnare a Statului Român pentru întârzierea procedurilor de demolare, solicitate de aceștia fără drept”, declară reprezentanții companiei.

Proprietarul clădirii de birouri Cathedral Plaza anunță public că a înregistrat și o plângere penală împotriva lui Nicușor Dan pentru abuz în serviciu și alte fapte conexe în legătură cu dispoziția de desființare a clădirii de birouri emisă de acesta in data de 20.07.2022.

Proprietarul va solicita în instanța civilă, atât de la Municipiul București, cât și de la Nicușor Dan personal, daune echivalente valorii investițiilor sale.

„Abuzul actual al primarului general Nicușor Dan ne forțează să luam atitudine și să luptam cu toate mijloacele legale disponibile pentru a proteja cladirea. Am decis în același context să înaintam mai multe petiții formalizate către autoritățile publice din Romania cu atribuții în acest conflict pentru că toate aceste instituții și autorități au susținut și au făcut posibil proiectul Cathedral Plaza, fiind obligate să intervină pentru a preîntâmpina un dezastru atât legal cât și faptic”, au adaugat reprezentanții companiei.

Reprezentanții proprietarului clădirii solicită organelor de cercetare penală verificarea și sancționarea abuzului săvârșit de Nicușor Dan. In dimineața termenului de judecata acordat in dosarul având ca obiect cererea proprietarului de a se emite autorizația de construire pentru regularizarea situatiei cladirii, a decis sa definitiveze strategia urmărită încă dinainte de a deveni primar general, când, in calitate de fondator și presedinte al Asociației Salvați Bucureștiul, a decis să intervină în acel dosar și să solicite obligarea primarului general să demoleze clădirea.

Primarul Nicusor Dan, confundând interesele publice ale Municipiului București pe care le reprezintă în prezent, cu cele private ale Asociației, a decis în mod precipitat să desființeze clădirea, făcând astfel un abuz de funcție si ordonând cheltuieli imense in cadrul Primăriei, cu scopul de a distruge bunul material – clădirea – anterior pronunțării instanței de judecată si pentru a împiedica confirmarea structurii foarte bune a construcției și dreptul de a se reemite noua autorizație în condițiile legii.

Cathedral Plaza este o clădire de birouri construită în perioada 2006 - 2010, deținută de Millenium Business Development SRL și evaluată la aproximativ 100 milioane de euro. Imobilul este situat la intersecția străzilor General Berthlot și Luterană.

Editor : Liviu Cojan