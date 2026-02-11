Live TV

Descoperire macabră în Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit mort în propria casă, sub un pat

Data publicării:
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Foto: InquamPhotos/George Călin

 Un bărbat de 72 de ani din comuna brăileană Ulmu, dat dispărut în luna septembrie 2025, a fost găsit, marţi, decedat în propria locuinţă, sub un pat, de către un localnic care a anunţat autorităţile.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, citat de Agerpres, pe 10 februarie, poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că ar fi găsit decedat un bărbat, în locuinţa acestuia din comuna Ulmu.

„Din verificările efectuate până la acest moment a reieşit faptul că este vorba de un bărbat de 72 de ani, din localitatea Ulmu, cu privire la care, la data de 18 septembrie 2025, a fost sesizată dispariţia.

La momentul sesizării dispariţiei, poliţiştii au desfăşurat activităţi specifice de căutare şi investigaţie, stabilindu-se faptul că nu mai fusese văzut din data de 15 septembrie 2025, nefiind identificaţi aparţinători ai acestuia şi că acesta locuia singur, fiind cunoscut cu anumite afecţiuni medicale", se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Brăila.

În prezent, poliţiştii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc decesul.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
5
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sportivi olimpici ai Italiei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026
Cursa ascunsă dinaintea Jocurilor Olimpice: Cum se întrec poliția și armata din Italia ca să îi recruteze pe cei mai buni sportivi
agenti ice
Partide europene de extremă dreapta vor poliții de tip ICE în țările lor: „Va trebui să fim nemiloși”
KIng Charles
Regele Charles se declară „profund îngrijorat” și promite să ajute poliția în cazul acuzațiilor din dosarele Epstein vizându-i fratele
masina de politie
Urmărire ca-n filme la Mănăstirea Humorului, după ce un bărbat a furat o mașină: cum a fost prins
politie masina noaptea girofar
Sindicatul Europol, distribuind imagini cu sediul IPJ Botoşani: „Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul”
Recomandările redacţiei
dereneu
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa...
medici in spital
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să...
lavrov
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea...
N10 CRIZA APA ARGES-FAKE 110226_01210
„Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la...
Ultimele știri
Ucraina primește un nou impuls financiar: Parlamentul European a aprobat un pachet de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro
După expirarea tratatului New START cu SUA, Lavrov anunță care este condiția Rusiei pentru menținerea limitelor arsenalului nuclear
Toate troleibuzele din Ploiești, retrase din circulație. Ele nu au ITP, pentru că sediul RAR nu e racordat la „firele” de alimentare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat...
Fanatik.ro
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB? Exclusiv
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fosta iubită a sportivului olimpic care și-a mărturisit infidelitatea la Jocurile Olimpice, prima reacție: „E...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Cine e bărbatul cu care a apărut Andreea Antonescu la plajă, în SUA. Fanii au chestionat-o imediat
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, prima apariție după cererea în căsătorie. Actrița și-a etalat mândră inelul de logodnă de peste...
UTV
(VIDEO) Mihai Bendeac reacționează după acuzațiile de hărțuire la premiera filmului. Actorul anunță că depune...