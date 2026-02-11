Descoperire macabră în Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit mort în propria casă, sub un pat

Un bărbat de 72 de ani din comuna brăileană Ulmu, dat dispărut în luna septembrie 2025, a fost găsit, marţi, decedat în propria locuinţă, sub un pat, de către un localnic care a anunţat autorităţile.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, citat de Agerpres, pe 10 februarie, poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că ar fi găsit decedat un bărbat, în locuinţa acestuia din comuna Ulmu.

„Din verificările efectuate până la acest moment a reieşit faptul că este vorba de un bărbat de 72 de ani, din localitatea Ulmu, cu privire la care, la data de 18 septembrie 2025, a fost sesizată dispariţia.

La momentul sesizării dispariţiei, poliţiştii au desfăşurat activităţi specifice de căutare şi investigaţie, stabilindu-se faptul că nu mai fusese văzut din data de 15 septembrie 2025, nefiind identificaţi aparţinători ai acestuia şi că acesta locuia singur, fiind cunoscut cu anumite afecţiuni medicale", se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Brăila.

În prezent, poliţiştii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc decesul.

