Despăgubire de 50.000 de euro pentru un turist care a călătorit în afara țării. De ce a fost oferită

Cea mai mare despăgubire achitată în primul semestru al acestui an în baza unei asigurări de călătorie a fost de 50.000 euro, anunţă Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

”Zilnic, 50 de turişti asiguraţi au beneficiat, în medie, de despăgubiri în baza asigurărilor de călătorie - pentru situaţii neprevăzute care, altfel, le-ar fi putut afecta grav bugetul personal. Spre exemplu, cea mai mare despăgubire achitată în primul semestru al acestui an în baza unei asigurări de călătorie a fost de 50.000 euro”, arată datele UNSAR.

Suma a fost destinată refacerii stării de sănătate a unui turist care a suferit un accident în afara ţării.

Totodată, valoarea totală a celor mai mari 10 despăgubiri achitate a depăşit 400.000 euro (circa 2 milioane lei), ceea ce înseamnă o medie de peste 40.000 euro (circa 206.000 lei) pentru fiecare dosar de daună.

Din acest Top 10, cinci despăgubiri au fost acordate pentru cheltuieli medicale generate de îmbolnăviri, patru pentru accidente, iar una a vizat răspunderea civilă a turistului faţă de o terţă persoană. Aceste situaţii ilustrează diversitatea riscurilor cu care se pot confrunta turiştii şi importanţa unei asigurări de călătorie care să ofere protecţie completă şi rapidă.

"Când accidentele sau îmbolnăvirile apar departe de casă, asigurările de călătorie fac diferenţa între un incident gestionabil şi o povară financiară de multe ori greu de suportat", a precizat Alina Bărbulescu, coordonator secţiuni asigurări generale în cadrul UNSAR.

