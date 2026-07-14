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Un turist din Bucureşti a murit pe munte, în apropierea Vârfului Caraiman

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salvamont prahova
Foto: Facebook/Salvamont Prahova
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Un turist din Bucureşti a decedat, marţi, pe munte, în apropierea Vârfului Caraiman, fiind al şaselea deces în zona montană din acest an.

"Din păcate, astăzi am înregistrat al şaselea deces în zona montană din acest an. Un turist în vârstă de 64 ani, din Bucureşti, a intrat în stop cardio-respirator în apropiere de Vârful Caraiman", a informat Salvamont Prahova într-o postare pe Facebook.

Conform sursei citate, echipa aflată de serviciu pe Platoul Bucegi a ajuns rapid la caz şi a început protocolul de resuscitare, inclusiv prin folosirea defibrilatorului, dar fără niciun rezultat.

"În baza celor relatate de salvatorii montani prezenţi la faţa locului, medicul de serviciu din Dispeceratul medical a declarat decesul. Victima va fi evacuată terestru din munte şi predată la IML", precizează Salvamont Prahova.

Editor : A.P.

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