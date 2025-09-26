Românii își cumpără apartamente în destinații exotice. Numai anul trecut, cererea a crescut cu 30%, iar Zanzibar și Dubai se numără printre preferințe.

Țările călduroase, la mare, la ocean, și cu peisaje deosebite sunt alegerea românilor atunci când vine vorba să își cumpere o locuință în afara țării, potrivit jurnalistei Digi24 Andreea Crăciunescu.

De la an la an, numărul oamenilor care fac această alegere este în creștere. Românii nu își cumpără astfel de case peste hotare neapărat pentru a locui acolo, ci și pentru a le da în chirie, ca în timp să își recupereze investiția.

Într-un oraș în continuă dezvoltare din Emiratele Arabe Unite, pentru o locuință care este într-un complex de lux, are plajă și pădure private, doritorii plătesc în jur de 260.000 euro.

În alte zone mai renumite din EAU, spre exemplu Dubai, din ce în ce mai popular printre români, prețul pornește de la 130.000 euro pentru o locuință.

Și Zanzibar are succes în rândul oamenilor. Tot mai mulți aleg să investească în această zonă. 240.000 euro costă o vilă acolo, cu toate facilitățile și cu vedere la apă.

Există cerere și pentru destinațiile mai apropiate de noi, Grecia, de exemplu, care are peisaje frumoase, apă cristalină și o vreme blândă. În Thasos, o insulă îndrăgită de români, un apartament de două camere costă aproximativ 89.000 euro. În Kavala, doritorii plătesc 117.000 de euro pentru două, trei camere, într-un complex nou, iar prețurile sunt ceva mai mici în cazul locuințelor mai vechi: două camere la 56.000 de euro.

Fenomenul cumpărării de locuințe în destinații exotice ia amploare. De exemplu, numărul românilor care devin proprietari în Dubai a crescut din 2021 și până în prezent cu peste 75%.

