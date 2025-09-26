Live TV

Video Destinațiile exotice, oportunitate de afaceri pentru români: tot mai mulți cumpără locuințe în Dubai și Zanzibar

Data publicării:
zanzibar
Foto: Profimedia

Românii își cumpără apartamente în destinații exotice. Numai anul trecut, cererea a crescut cu 30%, iar Zanzibar și Dubai se numără printre preferințe.

Țările călduroase, la mare, la ocean, și cu peisaje deosebite sunt alegerea românilor atunci când vine vorba să își cumpere o locuință în afara țării, potrivit jurnalistei Digi24 Andreea Crăciunescu.

De la an la an, numărul oamenilor care fac această alegere este în creștere. Românii nu își cumpără astfel de case peste hotare neapărat pentru a locui acolo, ci și pentru a le da în chirie, ca în timp să își recupereze investiția.

Într-un oraș în continuă dezvoltare din Emiratele Arabe Unite, pentru o locuință care este într-un complex de lux, are plajă și pădure private, doritorii plătesc în jur de 260.000 euro.

În alte zone mai renumite din EAU, spre exemplu Dubai, din ce în ce mai popular printre români, prețul pornește de la 130.000 euro pentru o locuință.

Și Zanzibar are succes în rândul oamenilor. Tot mai mulți aleg să investească în această zonă. 240.000 euro costă o vilă acolo, cu toate facilitățile și cu vedere la apă.

Există cerere și pentru destinațiile mai apropiate de noi, Grecia, de exemplu, care are peisaje frumoase, apă cristalină și o vreme blândă. În Thasos, o insulă îndrăgită de români, un apartament de două camere costă aproximativ 89.000 euro. În Kavala, doritorii plătesc 117.000 de euro pentru două, trei camere, într-un complex nou, iar prețurile sunt ceva mai mici în cazul locuințelor mai vechi: două camere la 56.000 de euro.

Fenomenul cumpărării de locuințe în destinații exotice ia amploare. De exemplu, numărul românilor care devin proprietari în Dubai a crescut din 2021 și până în prezent cu peste 75%.

Citește și:

Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
4
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
5
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Digi Sport
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-09-07-1671
PSD în Guvern, dar cu măsuri de opoziție. Ce îi nemulțumește pe...
mark rutte
Mark Rutte spune că NATO nu-și poate permite să doboare dronele...
bani si cos cu alimente
Coșul de cumpărături al românilor s-a scumpit cu 60% în ultimii șase...
profimedia-1038684011
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat...
Ultimele știri
Donald și Melania Trump, surprinși în timp ce aveau o discuție aprinsă la bordul Marine One după vizita la ONU
Proiect de lege: Angajații își vor putea negocia programul de lucru cu angajatorul. Ce se întâmplă cu turele de noapte
Premierul Ilie Bolojan, discuții cu ministrul Finanțelor. Guvernul urmează să publice rectificarea bugetară (surse)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Horațiu Potra.
Noi detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra. Ministrul Justiției explică ce urmează după reținerea în Dubai
radu marinescu
Radu Marinescu, despre extrădarea lui Potra: Nu avem tratat cu EAU, dar suntem optimiști că mecanismul de cooperare va funcționa
Palmieri Zanzibar
Peste 30 de persoane din Satu Mare, înșelate cu vacanțe fictive în Zanzibar. La cât se ridică prejudiciul
radu marinescu
Ministrul Radu Marinescu, despre extrădarea „fugarilor”: „În 99% dintre situații, avem succes”. Anunț despre Potra și Paul al României
vedere catre dubai
Un restaurant condus de inteligență artificială se va deschide în Dubai. Ce știe să facă Chef „Aiman”
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mesaj emoționant la împlinirea a 40 de ani: „Ce minunăție să îmi trăiesc viața alături de Vlad...
Cancan
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
Fanatik.ro
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
Adevărul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Playtech
Sporul de weekend: când ești plătit dublu și când primești doar zile libere. Ce prevede Codul Muncii
Digi FM
Melania și Donald Trump, filmați într-o conversație aprinsă. Gesturile care arată clar un dezacord între ei
Digi Sport
Cum l-a impresionat Jannik Sinner pe un miliardar român. ”Era diferit de ceilalți”
Pro FM
Finneas, fratele lui Billie Eilish, s-a logodit cu iubita care seamănă leit chiar cu sora lui, după 7 ani de...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii care au aplicat pentru Mica Recalculare mii de lei la pensie?
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cele mai noi detalii despre viitorul James Bond. Ce fel de actor caută Denis Villeneuve și când vor începe...
UTV
Cătălin Botezatu, declarații sincere despre Loredana Groza. „Ne-am sărutat, dar mi-a fost teamă să merg mai...