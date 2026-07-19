Mirosul puternic resimțit de locuitorii din nordul Capitalei a dus la descoperirea unei conducte clandestine prin care apele uzate erau deversate în apropierea Pădurii Băneasa. În urma controlului, Garda Națională de Mediu a amendat cu aproximativ 15.000 de euro administratorul unui complex rezidențial de lux și i-a impus racordarea la sistemul public de canalizare.

Cazul a ieșit la iveală după ce mai mulți locuitori din zonă au reclamat mirosul puternic și persistent provenit din apropierea drumului aflat la marginea pădurii. „Cineva își devarsă aici, se pare cu fosa. Miroase foarte urât”, spune o femeie care a filmat imagini ajunse în atenția autorităților.

Deși locuințele din cartier valorează sute de mii de euro, verificările au arătat că evacuarea apelor uzate se făcea printr-o conductă clandestină care transporta conținutul direct în natură. Pentru a stabili traseul instalației, comisarii Gărzii de Mediu au efectuat săpături cu ajutorul unui excavator. În timpul verificărilor, aceștia au identificat conducta îngropată și au urmărit traseul acesteia până la proprietatea de unde pornea.

În urma controlului, Garda de Mediu l-a obligat pe administratorul complexului să realizeze racordarea la sistemul public de canalizare. Autoritățile verifică în continuare dacă măsurile dispuse sunt respectate.

Potrivit comisarilor, persoana responsabilă riscă o sancțiune de până la 80.000 de lei, iar în funcție de concluziile verificărilor poate fi deschis și un dosar penal.

Oamenii care locuiesc în zonă spun că problema persistă de mai mulți ani și că lipsa unei rețele funcționale de canalizare îi obligă să folosească fose septice.

„De vreo trei ani de zile cred că se lucrează la rețeaua de canalizare pe un proiect european, în prima fază. Acum, de anul trecut, au adus canalizarea și apa, primăria, dar încă n-au dat drumul la ea. Fosă septică, fosă septică, periodic chemăm vidanja și tot așteptăm să dea drumul la canalizare”, a declarat un locuitor al cartierului.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu anunță că verificările vor continua în cartierele rezidențiale aflate la periferia Capitalei, pentru identificarea unor situații similare.

Potrivit instituției, în ultimele luni au fost aplicate amenzi în valoare de sute de mii de lei persoanelor și operatorilor care au deversat ilegal ape uzate și alte deșeuri în natură.

Editor : M.I.