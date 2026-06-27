Live TV

Video „Totul s-a majorat cu peste 30%”. Nunți mai scumpe, invitați mai puțini. Cât a ajuns să fie darul pentru miri în 2026

Data publicării:
dar de nunta
Scumpirile din ultima perioadă se simt și în darul de nuntă. Credit foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Scumpirile din ultima perioadă se simt și în darul de nuntă. Invitații au ajuns să dea dublu la finalul petrecerii, pe măsură ce costurile pe care le au mirii cu organizarea au tot crescut. Specialiștii estimează că, acum, cuplurile lasă în plic cel puțin un salariu minim.

Locațiile, meniurile, florile și muzica - toate s-au scumpit în acest an. Așa că presiunea pe bugetul mirilor a crescut considerabil. În mod inevitabil, costurile se reflectă și în valoarea darului de la invitați. În funcție de locul în care se dă petrecerea sau apropierea de miri, în plic se pun, în medie, 1.000 de lei de persoană, spun experții.

„Tot, tot a crescut cu peste 30%. Aș putea să spun că o nuntă, în 2026, poate să plece de la 50.000 - 60.000 de euro în sus”, spune Anca Cornea, wedding planner.

„Poate să înceapă deja de la 350 de lei, meniul de mâncare. Plus, la sală mai au costurile barului, încă 150 de lei, cu staff-ul inclus. Sunt și locații care percep chirie pe spațiu și atunci se include și acea cheltuială”, explică Natalia Litvinenco, organizator de evenimente.

Perioada economică incertă și veniturile prea mici raportat la prețuri ar putea goli sălile de nunți. Specialiștii cred că oamenii vor prefera să ofere un cadou sau un plic cu mai puțini bani și să nu participe la eveniment.

„În perioade de constrângeri bugetare, oamenii se gândesc de mai mult ori în momentul luării deciziei de a cheltui banii”, e de părere Radu Nechita, economist și conferențiar la UBB, Facultatea de Studii Europene.

„Țin cont de cât sau ce nivel de prietenie, de rudenie. Adică, dacă e la cineva la care n-am o obligație... Da, mă uit unde sunt invitat și, în funcție de asta, poate influențează valoarea cadoului pe care îl pun”, spune un domn.

„Dacă ai câteva pe an, e ca și cum ai merge în mai multe vacanțe”, spune amuzat un alt tânăr.

„Anul trecut am fost la 4 nunți. Cred că am pus 3.000 de lei de familie”, mărturisește altcineva.

În 2024, la noi în țară au fost aproximativ 100 de mii de căsătorii, o scădere cu 30% față de 2018.

reporter: Bianca Timșa
operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ultimul american care a plecat din afganistan
2
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
3
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...
lideri partide si presedintele
4
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne...
Scandal! FIFA a respins cererea oficială de la Novergia - Franța: "Absolut dezgustător!"
Digi Sport
Scandal! FIFA a respins cererea oficială de la Novergia - Franța: "Absolut dezgustător!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
turista in vacanta
Concedii mai scurte, în destinații mai ieftine. Scumpirile au redus din apetitul românilor pentru vacanțe: „Suntem mult mai cumpătați”
vacante
Prea săraci ca să fie turiști. Românii care nu merg în vacanțe: „N-am fost niciodată! Nici la munte, nici la mare, nici măcar în oraș”
haine la mana a doua
Criza economică aglomerează magazinele secondhand. Șase din 10 români cumpără haine la mâna a doua: „Economisesc jumătate din bani”
o persoana numara bancnote de lei
„Totul merge în declin”. Salariile românilor scad. Câți bani au pierdut angajații într-o singură lună și care sunt domeniile de top
barbat cu catuse la maini
Un ucrainean şi un cetăţean din Republica Moldova au fost reţinuţi la Cluj pentru înşelăciuni prin metoda „Creditul”
Recomandările redacţiei
explozii și pagube la baza navală a SUA din Bahrain în urma atacurilor iraniene
Cum a devastat Iranul o bază navală a Statelor Unite. Noi imagini din...
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cine a câștigat și cine a pierdut după aproape...
vladimir putin la birou
Adepţii liniei dure îl îndeamnă pe Vladimir Putin să intensifice...
nicusor dan la discutii negocieri partide cotroceni
Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles...
Ultimele știri
Trump își pune chipul pe noul pașaport american: „Bun venit, dar purtaţi-vă bine!” Decizie fără precedent în istoria SUA
Kremlinul rămâne tăcut după noul apel al lui Zelenski pentru încheierea războiului. „Rusia trebuie să facă un pas spre pace”
CM 2026. Egiptul ajunge în 16-imi, după remiză cu Iranul: calificare istorică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Nicoletei Luciu, debut elegant în lumea modei la doar 14 ani: "Așchia nu sare departe de trunchi". Kim...
Cancan
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Fanatik.ro
Joao Paulo și Jovo Lukic, out! FIFA, lovitură pentru FCSB și Universitatea Cluj după calificările istorice...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Actrița din Avengers care a fugit pe străzi înainte de meciul Scoția – Brazilia. Ce s-a întâmplat
Adevărul
Un afacerist apropiat de PNL s-a întors acasă după 11 ani. Nu a executat nicio zi din cei 6 ani de...
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
Elena Udrea, reacție dură după o vacanță la Mamaia: „Este un dezastru. Ați distrus tot”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
28 de echipe calificate! Tabloul 16-imilor Cupei Mondiale 2026 prinde contur. Programul meciurilor
Pro FM
Val de reacții după ce o presupusă fostă iubită a lui Callum Turner a făcut dezvăluiri controversate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lovitură pentru Angelina Jolie în procesul cu Brad Pitt. Instanța îi dă câștig de cauză actorului în cazul...
Adevarul
Leguma cea mai eficientă pentru reglarea glicemiei și reducerea inflamației. Endocrinologii explică efectele...
Newsweek
Calendarul plăților în iulie pentru indemnizațiile de handicap, pensii, alocații. Care cresc de la 1 iulie?
Digi FM
Fiul unei românce, cea mai mare notă la „bacalaureatul” spaniol din Barcelona: „M-am descurcat mai bine decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
A vrut să fie ca Tom Cruise, azi plătește prețul. Confesiunea unui star de la Hollywood: Mi-am distrus corpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...