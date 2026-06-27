Scumpirile din ultima perioadă se simt și în darul de nuntă. Invitații au ajuns să dea dublu la finalul petrecerii, pe măsură ce costurile pe care le au mirii cu organizarea au tot crescut. Specialiștii estimează că, acum, cuplurile lasă în plic cel puțin un salariu minim.

Locațiile, meniurile, florile și muzica - toate s-au scumpit în acest an. Așa că presiunea pe bugetul mirilor a crescut considerabil. În mod inevitabil, costurile se reflectă și în valoarea darului de la invitați. În funcție de locul în care se dă petrecerea sau apropierea de miri, în plic se pun, în medie, 1.000 de lei de persoană, spun experții.

„Tot, tot a crescut cu peste 30%. Aș putea să spun că o nuntă, în 2026, poate să plece de la 50.000 - 60.000 de euro în sus”, spune Anca Cornea, wedding planner.

„Poate să înceapă deja de la 350 de lei, meniul de mâncare. Plus, la sală mai au costurile barului, încă 150 de lei, cu staff-ul inclus. Sunt și locații care percep chirie pe spațiu și atunci se include și acea cheltuială”, explică Natalia Litvinenco, organizator de evenimente.

Perioada economică incertă și veniturile prea mici raportat la prețuri ar putea goli sălile de nunți. Specialiștii cred că oamenii vor prefera să ofere un cadou sau un plic cu mai puțini bani și să nu participe la eveniment.

„În perioade de constrângeri bugetare, oamenii se gândesc de mai mult ori în momentul luării deciziei de a cheltui banii”, e de părere Radu Nechita, economist și conferențiar la UBB, Facultatea de Studii Europene.

„Țin cont de cât sau ce nivel de prietenie, de rudenie. Adică, dacă e la cineva la care n-am o obligație... Da, mă uit unde sunt invitat și, în funcție de asta, poate influențează valoarea cadoului pe care îl pun”, spune un domn.

„Dacă ai câteva pe an, e ca și cum ai merge în mai multe vacanțe”, spune amuzat un alt tânăr.

„Anul trecut am fost la 4 nunți. Cred că am pus 3.000 de lei de familie”, mărturisește altcineva.

În 2024, la noi în țară au fost aproximativ 100 de mii de căsătorii, o scădere cu 30% față de 2018.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia