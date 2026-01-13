Doi adolescenți care se dădeau cu sania pe stradă au fost loviți de o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani. Incidentul s-a petrecut într-o localitate din județul Constanța.

Cei doi, în vârstă de 16 și 18 ani, s-au ales cu răni și au fost duși la spital. Unul dintre ei era inconștient. Oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.

Amintim că, în februarie 2025, doi bărbați din comuna Smârdan, județul Galați, s-au filmat în timp ce se dădeau cu sania trasă de o mașină pe un drum public. În urma videoclipului, polițiștii i-au identificat și l-au amendat pe șofer.

Autoritățile au atenționat că astfel de distracții sunt ilegale și pot duce la accidente mortale.

De asemenea, un accident grav a avut loc la începutul acestei luni pe o pârtie din Borșa, județul Maramureș, unde un turist a lovit puternic cu sania o fetiță de 8 ani. Copila a ajuns în stare gravă la spital și a fost operată de urgență.

