Live TV

Accident grav pe DN 14: Doi şoferi au murit şi o adolescentă a fost rănită

Data publicării:
accident isu sibiu
Doi şoferi au decedat şi o adolescentă a fost rănită grav într-un accident rutier care a avut loc pe DN14 Foto: ISU Sibiu

Doi şoferi au decedat şi o adolescentă a fost rănită grav într-un accident rutier care a avut loc pe DN14, între Agârbiciu şi Şeica Mare, unde traficul este restricţionat, a anunţat IPJ Sibiu.

"Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de medici, cei doi conducători auto au decedat. Minora a fost transportată la spital în stare gravă. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanţelor care au dus la producerea acestui accident rutier deosebit de grav. Traficul rutier este restricţionat în continuare", a declarat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Ana Mureşan, citată de Agerpres.

Fata de 15 ani a fost transportată la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu, cu mai multe traumatisme: fractură gambă stângă, traumatism de coloană, traumatism abdominal şi toracic, potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
bilet loterie
3
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
4
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
Vladimir Alekseiev
5
Țara europeană pe care Moscova o acuză acum, pe lângă Ucraina, de tentativa de asasinat...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
adolescent pe trotineta pe strada
Un adolescent care era pe trotinetă a fost lovit în plin de un autobuz, în centrul Clujului. Accidentul, surprins de o cameră de bord
autocisterna
O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat pe DN1. Locuitorii din zonă au fost evacuaţi
un camion cu lemne cade in prapastie
Momentul în care un camion încărcat cu bușteni cade în prăpastie, în apropierea stațiunii Păltiniș din județul Sibiu
accident la short-track
JO 2026 Milano Cortina. Poloneza Kamila Sellier, în stare stabilă, după un accident grav la short-track
ambulanta smurd
Giurgiu: Plan roșu de intervenție, activat după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe DN5, în zona localității Plopșoru
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Ședință de Guvern pentru tăierile din administrație: aviz negativ de...
ilie bolojan guvern
Gabriel Biriș: „Măsurile de relansare economică sunt precum agheasma...
politisti
Polițiștii care au protestat în Piața Victoriei au încercat să intre...
Folder, judge's hammer on table
Când va fi promulgată legea pentru pensiile magistraților. Anunț de...
Ultimele știri
A-l numi „Pinocchio” pe cancelarul Friedrich Merz este libertate de exprimare, nu infracțiune, decid procurorii germani
UE va acorda Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro „într-un fel sau altul”, promite Von der Leyen după împotrivirea Ungariei
Rusia exportă mai mult petrol decât înainte de invazia în Ucraina. Cine cumpără aproape tot țițeiul rusesc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă LOVITURĂ, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia! 😲
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu laudă arbitrajul Iulianei Demetrescu: “A fost impecabilă! Ar putea să arbitreze oricând FCSB...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a...
Adevărul
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune”
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...