Accident grav pe DN 14: Doi şoferi au murit şi o adolescentă a fost rănită

Doi şoferi au decedat şi o adolescentă a fost rănită grav într-un accident rutier care a avut loc pe DN14, între Agârbiciu şi Şeica Mare, unde traficul este restricţionat, a anunţat IPJ Sibiu.

"Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de medici, cei doi conducători auto au decedat. Minora a fost transportată la spital în stare gravă. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanţelor care au dus la producerea acestui accident rutier deosebit de grav. Traficul rutier este restricţionat în continuare", a declarat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Ana Mureşan, citată de Agerpres.

Fata de 15 ani a fost transportată la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu, cu mai multe traumatisme: fractură gambă stângă, traumatism de coloană, traumatism abdominal şi toracic, potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Editor : A.P.