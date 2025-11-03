Live TV

Doi români, campioni mondiali la dan sportiv. Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei au câștigat Transylvanian Grand Prix

Data publicării:
Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei German Open
Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei la German Open, acum un an. Foto: Profimedia

România a devenit pentru prima dată campioană mondială la dans sportiv, adulţi standard, duminică, la Transylvanian Grand Prix 2025, la Sibiu.



Perechea formată din Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei a obținut locul întâi.

“Un moment de aur pentru FRDS, pentru întreaga echipă şi pentru toţi cei care au visat la acest titlu!

Perfecţiune, eleganţă, forţă şi emoţie – totul într-o finală în care România a dominat ringul mondial!”, notează Federaţia Română de Dans Sportiv pe Facebook.

În aceeaşi finală, Georgy Kalashnikov şi Daria Grigore au strălucit clasându-se pe locul 4 mondial.

Luca Teodor Butnaru şi Julia Denisa Bidica au completat prestaţia foarte bună a echipei României cu un loc 15 mondial, într-o competiţie de elită absolută.

