România a devenit pentru prima dată campioană mondială la dans sportiv, adulţi standard, duminică, la Transylvanian Grand Prix 2025, la Sibiu.





Perechea formată din Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei a obținut locul întâi.

“Un moment de aur pentru FRDS, pentru întreaga echipă şi pentru toţi cei care au visat la acest titlu!

Perfecţiune, eleganţă, forţă şi emoţie – totul într-o finală în care România a dominat ringul mondial!”, notează Federaţia Română de Dans Sportiv pe Facebook.

În aceeaşi finală, Georgy Kalashnikov şi Daria Grigore au strălucit clasându-se pe locul 4 mondial.

Luca Teodor Butnaru şi Julia Denisa Bidica au completat prestaţia foarte bună a echipei României cu un loc 15 mondial, într-o competiţie de elită absolută.

