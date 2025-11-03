Perechea formată din Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei a obținut locul întâi.
“Un moment de aur pentru FRDS, pentru întreaga echipă şi pentru toţi cei care au visat la acest titlu!
Perfecţiune, eleganţă, forţă şi emoţie – totul într-o finală în care România a dominat ringul mondial!”, notează Federaţia Română de Dans Sportiv pe Facebook.
În aceeaşi finală, Georgy Kalashnikov şi Daria Grigore au strălucit clasându-se pe locul 4 mondial.
Luca Teodor Butnaru şi Julia Denisa Bidica au completat prestaţia foarte bună a echipei României cu un loc 15 mondial, într-o competiţie de elită absolută.
