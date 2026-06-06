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Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a fost atacat de un urs, în zona localității sibiene Prod

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Victimele au suferit traumatisme de membre superioare şi lombare. Foto: ISU

Un bărbat de 34 de ani a murit, sâmbătă dimineaţa, după ce ar fi fost atacat de un urs în zona localităţii Prod, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

Potrivit sursei citate, un echipaj SMURD s-a deplasat la ieşirea din localitate, unde în urma unui apel la 112, s-a sesizat faptul că un bărbat este grav rănit. A fost alertat şi elicopterul SMURD.

„La sosirea echipajului SMURD la faţa locului s-a constatat că un bărbat în vârstă de aproximativ 34 de ani prezintă leziuni incompatibile cu viaţa, provocate cel mai probabil de un urs. Din nefericire bărbatul a fost declarat decedat", precizează ISU Sibiu.

Editor : B.E.

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