Zidul bisericii fortificate din Moșna, prăbușit parțial. Vizitele au fost suspendate

O porțiune din zidul de incintă al Bisericii Fortificate din Moșna, județul Sibiu, s-a prăbușit, potrivit ministerului Culturii. Incidentul s-a produs în dimineața de 13 iunie, în jurul orei 01:40, iar vizitele ghidate au fost suspendate pentru o perioada de două zile.

„Ministerul Culturii informează cu privire la prăbușirea unei porțiuni a zidului de incintă al Bisericii Fortificate din Moșna, județul Sibiu, incident produs în dimineața de 13 iunie 2026, în jurul orei 01:40. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, este afectată o parte a zidului de nord al incintei, dinspre parc. În urma incidentului nu s-au înregistrat victime. Imediat după producerea evenimentului, zona a fost securizată de reprezentanții Primăriei comunei Moșna, împreună cu Poliția Locală. Pentru eliminarea oricărui risc pentru populație și pentru protejarea monumentului istoric vizitele ghidate programate pentru zilele de 13 și 14 iunie au fost suspendate”, se arată într-o postare pe Facebook a Ministerului Culturii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit primelor informații, Turnul de Nord al bisericii a beneficiat de o intervenție de urgență realizată în anul 2017, cu avizul Ministerului Culturii.

„Din primele informații rezultă că Turnul de Nord a beneficiat de o intervenție de urgență realizată în anul 2017, cu avizul Ministerului Culturii. Lucrările de sprijinire și punere în siguranță au fost finanțate din fondurile Consistoriului Districtual Mediaș al Bisericii Evanghelice C.A. Evoluția situației este monitorizată permanent, iar informațiile oficiale vor fi comunicate imediat ce vor fi disponibile, ca urmare a investigațiilor realizate de instituțiile abilitate”, se arată în postare.





Editor : A.R.