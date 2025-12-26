Live TV

Dosar penal pentru tentativă de viol la Şcoala de agenţi de poliţie din Câmpina. Un bărbat de 49 de ani a fost reţinut

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Un dosar penal pentru tentativă de viol a fost deschis, vineri, după ce anchetatorii au fost sesizaţi de către conducerea Şcolii de agenţi de poliţie Câmpina. Un bărbat de 49 de ani a fost reţinut.

„La nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul de Investigaţii Criminale se efectuează cercetări, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la viol, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanţii unei instituţii de învăţământ postliceal, din Câmpina”, a transmis, vineri seară, IPJ Prahova.

Surse judiciare au precizat că unitatea de învăţământ la care s-a produs tentativa este Şcoala de agenţi de poliţie Vasile Lascăr” din Câmpina, potrivit News.ro.

IPJ Prahpva a precizat că persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 49 de ani, a fost dusă la sediul unităţii de poliţie, în vederea audierii.

„Faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând să fie analizată oportunitatea luării unei alte măsuri preventive”, au precizat poliţiştii.

Citește și:

VIDEO Un profesor de Etică de la Universitatea de Științele Vieții din Iaşi a fost arestat, fiind acuzat de viol de către o studentă

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Digi Sport
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Jeffrey Epstein. Foto- X
Dosarele Epstein. Acuzații de viol la adresa lui Donald Trump într-o notă internă a FBI din 2020
Screenshot 2025-12-20 090245
De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
barbat cu catuse la maini
Un profesor de Etică de la Universitatea de Științele Vieții din Iaşi a fost arestat, fiind acuzat de viol de către o studentă
dominique pelicot profimedia-0932853764
„Nu am fața unui criminal”: Dominique Pelicot, francezul condamnat pentru violarea fostei soții, este anchetat în alte două cazuri
coada la apa in campina unde e criza
Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar din cauza unor „avarii punctuale”, la 24 de ore de la anunţul lui Ilie Bolojan
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Irineu Darău, noul ministru al Economiei: „Nu sunt aici pentru a vâna...
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui...
nicusor dan - ileni
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi...
Racheta Oreşnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus şi este echipată cu şase focoase
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază...
Ultimele știri
Atac cu cuțitul în metroul din Paris: trei femei au fost rănite, suspectul a fost reținut
China a transformat o navă civilă de marfă într-o platformă militară de lansare a rachetelor. „Putem vedea un nou Pearl Harbor”
De la cenzură la mesageria de stat. WhatsApp denunță restricțiile impuse în Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Fanatik.ro
Mitică Dragomir a anunțat de sărbători cine va fi campioană în SuperLiga în vara lui 2026. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
După 9 ani de căsnicie, au divorțat! Marea campioană a României a confirmat separarea de partenerul ei...
Adevărul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la...
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă”
Newsweek
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II?
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...