Profesorul Corneliu Gaşpar, care preda disciplina „Etică şi integritate academică” la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Ştiinţele Vieţii (USV) din Iaşi, a fost arestat preventiv, după ce a fost acuzat de viol de către o studentă.

Ancheta în acest caz a pornit după ce o studentă a reclamat faptul că pe 9 iulie, după un examen, profesorul în vârstă de 57 de ani ar fi invitat-o în birou şi ar fi forţat-o să întreţină un raport sexual oral cu acesta. Și alți colegi ai tinerei au povestit că profesorul hărțuia frecvent studente și avea un comportament jignitor și umilitor. Pentru toate aceste acuzații au existat și probe video surprinse de camerele video din universitate, potrivit corespondentei Digi24 Ligia Pricopi.

Tânăra l-a reclamat la Poliţie, în timp ce conducerea universităţii a demarat o anchetă internă, în urma căreia profesorului i-a fost desfăcut contractul de muncă.

„În baza probatoriului administrat, la data de 16 decembrie, bărbatul de 57 de ani a fost reţinut, pentru 24 de ore, de către poliţişti. La aceeaşi dată, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi şi Judecătoriei Iaşi, astfel că instanţa a dispus luarea măsurii arestării preventive a acestuia, pentru 30 de zile”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Judeţului Iaşi.

Editor : Ș.R.