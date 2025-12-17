Live TV

Video Un profesor de Etică de la Universitatea de Științele Vieții din Iaşi a fost arestat, fiind acuzat de viol de către o studentă

Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Foto: GettyImages

Profesorul Corneliu Gaşpar, care preda disciplina „Etică şi integritate academică” la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Ştiinţele Vieţii (USV) din Iaşi, a fost arestat preventiv, după ce a fost acuzat de viol de către o studentă.

Ancheta în acest caz a pornit după ce o studentă a reclamat faptul că pe 9 iulie, după un examen, profesorul în vârstă de 57 de ani ar fi invitat-o în birou şi ar fi forţat-o să întreţină un raport sexual oral cu acesta. Și alți colegi ai tinerei au povestit că profesorul hărțuia frecvent studente și avea un comportament jignitor și umilitor. Pentru toate aceste acuzații au existat și probe video surprinse de camerele video din universitate, potrivit corespondentei Digi24 Ligia Pricopi.

Tânăra l-a reclamat la Poliţie, în timp ce conducerea universităţii a demarat o anchetă internă, în urma căreia profesorului i-a fost desfăcut contractul de muncă.

„În baza probatoriului administrat, la data de 16 decembrie, bărbatul de 57 de ani a fost reţinut, pentru 24 de ore, de către poliţişti. La aceeaşi dată, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi şi Judecătoriei Iaşi, astfel că instanţa a dispus luarea măsurii arestării preventive a acestuia, pentru 30 de zile”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Judeţului Iaşi.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
3
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Euroclear
4
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
5
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominique pelicot profimedia-0932853764
„Nu am fața unui criminal”: Dominique Pelicot, francezul condamnat pentru violarea fostei soții, este anchetat în alte două cazuri
Caz cutremurător în Dolj. Un copil de 10 ani ar fi fost violat de unul de 14 ani, într-un centru de plasament. A fost deschisă anchetă
masina de politie
Un pastor penticostal de 72 de ani a violat timp de doi ani o minoră de 15 ani. „Practici prezentate ca având scop spiritual”
rus drogat
Un rus se dădea fals milionar pentru a putea angaja bone pe care le droga și viola. Două dintre victime au dispărut fără urmă
corneliu barladeanu
Cornel Onilă, fost episcop condamnat pentru viol, încă o încercare de ieșire din închisoare: ÎCCJ judecă azi o contestație în anulare
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan in finlanda
Nicușor Dan afirmă că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în...
GRECIA FINANTE -AFP Mediafax Foto-ARIS MESSINIS
Lecția grecească de reducere a evaziunii. Statul elen rambursează...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: Cea mai mare parte din...
Rodica Stănoiu
Noi date din dosarul privind moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, interviu în direct la Digi FM, de la ora 13.00. Principalele declarații, în format video și livetext pe Digi24.ro
IGSU: „Pragul pentru autorizația PSI nu se reduce de la 600 la 200 mp.” Precizări după avertismentele HoReCa privind impactul economic
DOCUMENT AUR a depus două moțiuni simple împotriva miniștrilor de Justiție și Interne
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dublă minune pentru o femeie, în doar câteva săptămâni. Ce i s-a întâmplat la scurt timp după ce s-a vindecat...
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Denis Alibec și Dennis Politic, ultimele informații despre situația lor la FCSB. Mai rămân din ianuarie?
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Adio „dată de expirare” pe alimente în România. Schimbarea propusă promite mai puțină risipă, dar cere mai...
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
O superbă actriță, fascinată total de Tom Cruise: “E dovada că poți fi un geniu și un om bun în același timp”
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Ce tip de pensie urmează să dispară? Sute de mii de români, afectați
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...