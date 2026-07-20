Dosarul în care se cere aprobarea noului statut PNL: A doua judecătoare s-a retras din proces

Două judecătoare au depus, pe rând, cerere de abținere în dosarul în care se cere aprobarea noului statut al Partidului Național Liberal (PNL).

Pe rolul Tribunalului București a fost înregistrat pe 7 iulie un dosar care vizează înregistrarea noului statut al Partidului Național Liberal, aprobat de liberali în timpul Congresului Extraordinar din 21 iunie.

Aprobarea noului statut întârzie, însă, după ce la termenele din 16, respectiv 20 iulie, două judecătoare au formulat, pe rând, cereri de abținere.

Pe 16 iulie, a fost aprobată cererea de abținere formulată de judecătoarea Mihaela Luciani. Dosarul a fost repartizat ulterior către judecătoarea Evelina Vîlcu.

„Admite declarația de abținere formulată de doamna judecător Mihaela Luciani de la soluționarea dosarului nr. 27598/3/2026 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă. Înaintează dosarul doamnei preşedinte de secţie pentru măsuri cu privire la repartizarea acestuia. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 16.07.2026”, este decizia din 16 iulie.

Pe 20 iulie, însă, și Evelina Vîlcu a formulat cerere de abținere, aprobată la rândul ei.

„Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Vîlcu Oana Evelina. Fără cale de atac. Pronunţată, azi, 20.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, este decizia din 20 iulie.

Agerpres arată că Mihaela Luciani este judecătoarea care a suspendat pe 8 iulie, într-un alt proces, toate hotărârile adoptate de PNL în timpul Congresului Extraordinar din 21 iunie.

Principalul argument pentru suspendarea hotărârilor adoptate de PNL la Congres, după cum Digi24.ro a arătat aici, a fost că deciziile au fost luate în baza unui statut care încă nu a intrat în vigoare.

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Editor : M.G.