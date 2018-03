Dosarul Mineriadei. Miron Cozma: „Se vrea tergiversarea procesului până moare Iliescu”

Fostul lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cozma s-a arătat nemulţumit de modul în care se judecă dosarul Mineriadei din iunie 1990, susţinând că intenţia celor din justiţie este ca procesul să dureze cel puţin 20 de ani sau probabil până "moare" Ion Iliescu, scrie Agerpres.

Miron Cozma este inculpat în acest dosar pentru infracţiuni contra umanităţii, el fiind de altfel singurul dintre acuzaţi care a venit joi la procesul care se desfăşoară la Tribunalul Bucureşti.

După câteva ore de stat în sala unde au loc dezbaterile, Miron Cozma a ieşit pe treptele tribunalului şi a făcut declaraţii.

"La modul în care se desfăşoară procesul, cred că este o intenţie a celor din justiţie ca acest proces să dureze cel puţin 20 de ani sau poate până moare Iliescu. (...) Acest proces se vrea tergiversat, probabil să moară Iliescu. Sau să mai dispară şi Petre Roman, să îşi ia elan în ţările spaniole (...). Au apărut mii de părţi civile. Pe motivaţia asta să vedeţi cât se va întinde procesul. O să dureze, dacă se va judeca vreodată, cel puţin 10 ani, pe motivaţia că vor fi audiate victimele şi se va întinde la nesfârşit. (...) Eu vreau adevărul", le-a spus Cozma jurnaliştilor.

Fostul lider al minerilor a arătat că lui nu îi este frică de puşcărie şi s-a lăudat că a bătut cu minerii săi 20.000 de "miliţieni" la Costeşti.

"Mie nu îmi este frică de puşcărie. Am stat 11 ani în puşcărie şi nu a mişcat nimeni în faţa mea. Vă aduceţi aminte că am făcut concert la Rahova cu BUG Mafia. (...) Am bătut 20.000 de miliţieni la Costeşti cu 7.000 de mineri. Victor Ciorbea a disponibilizat 30.000 din armata mea de 43.000 de mineri din Valea Jiului. Am rămas cu 13.000 şi au crezut că m-au învins. Am luat 7.000 de mineri şi am bătut 20.000 de poliţişti şi jandarmi. Scrie în rechizitoriu", a adăugat Cozma.

Miron Cozma a fost întrerupt de mai multe ori de câţiva bărbaţi, care l-au huiduit şi i-au reproşat că el este cel care i-a adus pe mineri în Bucureşti, în iunie 1990.

Pe 13 iunie 2017, Parchetul Militar i-a trimis în judecată pe fostul preşedinte Ion Iliescu, Petre Roman, fost prim-ministru; Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru; Virgil Măgureanu, fost director al SRI, general (rez.) Mugurel Cristian Florescu, adjunct al procurorului general şi şef al Direcţiei Procuraturilor Militare.

De asemenea, au fost deferiţi justiţiei: amiral (rez.) Emil "Cico" Dumitrescu, la data faptelor membru al CPUN şi şef al Direcţiei Generale de Cultură din Ministerul de Interne; Cazimir Ionescu, vicepreşedinte al CPUN; Adrian Sârbu, şef de cabinet şi consilier al prim-ministrului; Miron Cozma, preşedinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere "Valea Jiului"; Matei Drella, lider de sindicat la Exploatarea Minieră Bărbăteni; Plăieş Cornel Burlec, ministru adjunct la Ministerul Minelor; general (rez.) Vasile Dobrinoiu, comandant al Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne; colonel (rez.) Petre Petre, comandant al Unităţii Militare 0575 Măgurele aparţinând Ministerului de Interne; Alexandru Ghinescu, director al IMGB.

Procurorii militari susţin că, în zilele de 11 şi 12 iunie 1990, autorităţile statului au hotărât să declanşeze un atac violent împotriva manifestanţilor aflaţi în Piaţa Universităţii din Bucureşti, care militau în principal pentru adoptarea punctului 8 al Proclamaţiei de la Timişoara şi îşi exprimau, în mod paşnic, opiniile politice, în contradicţie cu cele ale majorităţii care forma puterea politică la acel moment.

În acest atac au fost implicate, în mod nelegal, forţe ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, SRI, precum şi peste 10.000 de mineri şi alţi muncitori din mai multe zone ale ţării.

Atacul a fost pus în practică în dimineaţa zilei de 13 iunie 1990, având următoarele consecinţe: moartea prin împuşcare a 4 persoane, vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unui număr total de 1.388 de persoane, privarea de dreptul fundamental la libertate, din motive de ordin politic, a unui număr total de 1.250 de persoane.

În cadrul acestei acţiuni, peste 200 de persoane au fost ridicate şi transportate la o unitate militară a Ministerului de Interne din localitatea Măgurele, unde au fost reţinute până în după-amiaza aceleiaşi zile, când au fost lăsate să plece, după o cercetare sumară.

Fostul preşedinte Ion Iliescu este acuzat de procurorii militari că el este cel care a dat ordinul pentru evacuarea în forţă a manifestanţilor din Piaţa Universităţii, inclusiv prin folosirea unor muncitori din marile întreprinderi din Bucureşti.