Două drone tip Gerbera au fost distruse în această după-amiază de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă, la aproximativ 90 de mile marine (circa 165 de kilometri) de Constanța, în zona exploatării Neptun Deep, a anunțat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei Neptun Deep, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari la bord, s-a deplasat în zonă, a scris ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, într-un mesaj pe Facebook.

„Au fost identificate două sisteme UAV în derivă (poza din cadrul video) și alte câteva resturi. MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparțin”, a mai precizat ministrul.

Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare.

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MApN: Dronele au fost semnalate de personalul unei nave civile care efectua lucrari în zonă

MApN transmite că sistemele au fost semnalate în jurul orei 08:00, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța, în proximitatea perimetrului Neptun Deep, de personalul unei nave civile care efectua lucrari în zonă.

O navă a Gărzii de Coastă, la bordul căreia s-a aflat o echipă specializată în intervenții EOD din Forțele Navale, s-a deplasat în zona indicată.

În cadrul misiunii au fost identificate două sisteme aeriene fără pilot (UAV), model GERBERA, posibil cu încărcătură explozivă, precum și o aripă provenită de la o dronă. Cele două UAV au fost neutralizate prin detonare controlată, iar fragmentul de dronă, care nu prezenta risc pirotehnic, a fost preluat la bord.

Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță.

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La ce sunt folosite dronele Gerbera

Dronele Gerbera sunt aparate de zbor fără pilot (UAV) multifuncționale de producție rusească, concepute ca o versiune mult mai ieftină și simplificată a dronelor iraniene Shahed-136 (cunoscute în Rusia sub numele de Geran-2). Acestea sunt utilizate de armata rusă în special ca momeală pentru a satura și induce în eroare sistemele de apărare antiaeriană, dar și pentru misiuni de recunoaștere sau atac.

Acestea zboară alături de dronele de atac Shahed pentru a forța sistemele de apărare (cum ar fi cele din Ucraina) să își consume rachetele scumpe pe ținte false.

Ele sunt capabile să identifice pozițiile radarelor și ale bateriilor antiaeriene active în timp ce acestea încearcă să le doboare și pot funcționa și ca amplificatoare de semnal pentru a extinde raza de acțiune și control a altor drone din rețea.

Gerbera pot fi echipate și cu o încărcătură explozivă mică (aproximativ 6-8 kg), însă acest rol este secundar din cauza autonomiei reduse atunci când sunt grele.

Editor : Liviu Cojan