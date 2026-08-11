Live TV

Video Două drone, distruse de scafandrii militari români în zona exploatării Neptun Deep din Marea Neagră. Ucrainenii spun că nu sunt ale lor

Data actualizării: Data publicării:
drona explodata MN
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
MApN: Dronele au fost semnalate de personalul unei nave civile care efectua lucrari în zonă La ce sunt folosite dronele Gerbera

Două drone tip Gerbera au fost distruse în această după-amiază de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă, la aproximativ 90 de mile marine (circa 165 de kilometri) de Constanța, în zona exploatării Neptun Deep, a anunțat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei Neptun Deep, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari la bord, s-a deplasat în zonă, a scris ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, într-un mesaj pe Facebook.

„Au fost identificate două sisteme UAV în derivă (poza din cadrul video) și alte câteva resturi. MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparțin”, a mai precizat ministrul.

Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

MApN: Dronele au fost semnalate de personalul unei nave civile care efectua lucrari în zonă

MApN transmite că sistemele au fost semnalate în jurul orei 08:00, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța, în proximitatea perimetrului Neptun Deep, de personalul unei nave civile care efectua lucrari în zonă.

O navă a Gărzii de Coastă, la bordul căreia s-a aflat o echipă specializată în intervenții EOD din Forțele Navale, s-a deplasat în zona indicată.

În cadrul misiunii au fost identificate două sisteme aeriene fără pilot (UAV), model GERBERA, posibil cu încărcătură explozivă, precum și o aripă provenită de la o dronă. Cele două UAV au fost neutralizate prin detonare controlată, iar fragmentul de dronă, care nu prezenta risc pirotehnic, a fost preluat la bord.

Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La ce sunt folosite dronele Gerbera

Dronele Gerbera sunt aparate de zbor fără pilot (UAV) multifuncționale de producție rusească, concepute ca o versiune mult mai ieftină și simplificată a dronelor iraniene Shahed-136 (cunoscute în Rusia sub numele de Geran-2). Acestea sunt utilizate de armata rusă în special ca momeală pentru a satura și induce în eroare sistemele de apărare antiaeriană, dar și pentru misiuni de recunoaștere sau atac.

Acestea zboară alături de dronele de atac Shahed pentru a forța sistemele de apărare (cum ar fi cele din Ucraina) să își consume rachetele scumpe pe ținte false.

Ele sunt capabile să identifice pozițiile radarelor și ale bateriilor antiaeriene active în timp ce acestea încearcă să le doboare și pot funcționa și ca amplificatoare de semnal pentru a extinde raza de acțiune și control a altor drone din rețea.

Gerbera pot fi echipate și cu o încărcătură explozivă mică (aproximativ 6-8 kg), însă acest rol este secundar din cauza autonomiei reduse atunci când sunt grele.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mohsen Rezaei
1
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
dejeanul
2
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
politist radar
3
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce...
iuri pilipson
4
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
5
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
David Popovici i-a dat ”peste nas”, dar rusul Kornev a continuat aroganțele: ”Mi-am zis asta”. Ce a spus românul despre el
Digi Sport
David Popovici i-a dat ”peste nas”, dar rusul Kornev a continuat aroganțele: ”Mi-am zis asta”. Ce a spus românul despre el
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dronă navală K3 Scout
Marina Britanică în alertă: Componente de fabricație chineză aflate pe dronele navale au transmis informații către Beijing
tatarstan
Una dintre cele mai mari fabrici petrochimice din Rusia a fost aruncată în aer. Doliu declarat de președinte, după moartea a 12 oameni
VLADIMIR PUTIN, Russian President, drives Kim Jong Un in North Korea while on a visit in June 2024. Photo: KCNA
Seulul se teme că Rusia îi va furniza lui Kim Jong-un tehnologie pentru drone în schimbul trimiterii de trupe suplimentare în Ucraina
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
„Este alarmant”: Ce arată un studiu care a analizat 144 de incidente cu drone în Europa
ilustrație cu un atac al unei drone / dronă Ghost Bat și avion de vânătoare F-47
De la „Top Gun” la Ghost Bat: Cum arată noua generație de aeronave de luptă și ce rol va avea pilotul în războiul aerian al viitorului
Recomandările redacţiei
Cernavoda
Al doilea reactor de la Cernavodă nu va fi repornit în următoarele 10...
bogdan ivan la o sedinta
Bogdan Ivan: Băieţii deştepţi din energie profită de lacunele lăsate...
petrisor peiu in studioul digi24
Petrișor Peiu nu este de acord cu amendamentul AUR la Legea ANI: „Mă...
accident bv 1
Doi oameni au murit după ce o mașină a trecut peste un sens giratoriu...
Ultimele știri
„Decizie istorică”: Prima țară din Orientul Mijlociu care aboleşte pedeapsa cu moartea
Secretarul de stat Cristian Buşoi: Strict din oprirea Cernavodă 2 nu vom ajunge în situaţia de blackout
Salariații unei mari bănci din România intră în grevă de avertisment. „Mai multă muncă, mai multă presiune, cerințe tot mai ridicate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Knox Jolie, apariție spectaculoasă pe străzile din Los Angeles. Fiul lui Brad Pitt și-a reinventat complet...
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
TVR și-a bătut joc de sute de mii de români la cursa lui David Popovici! Televiziunea de stat, subvenționată...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
David Popovici, prima reacţie după calificarea în finală la 100 de metri liber cu record: „Am destule...
Adevărul
SURSE Noua Lege a salarizării, negociată în mai multe variante. Sindicatele cer 8 miliarde pentru Educație și...
Playtech
Ce avere are Florentin Pandele în 2026. Cât încasează soţul Gabrielei Firea anual din salariu și pensie
Digi FM
La un pas de tragedie pe un drum din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o mașină aflată în mers și a ajuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit! Portughezul a făcut totul public
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
John Goodman, cu totul alt om la 25 de ani de la această poză. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a...
Adevarul
Bolile cu transmitere sexuală s-au triplat în Europa. Cifrele raportate de România sunt considerate „absurde”
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau miercuri pensia. „Am trimis banii”. La ce oră ajung pe card?
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Un nou bărbat în viața lui JO? Cine este tânărul alături de care artista a apărut îmbrățișată