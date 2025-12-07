Două fete de 15 ani, dispărute dintr-un centru de plasament din Constanţa. Poliţia cere ajutorul populației

Două fete de 15 ani dintr-un centru de plasament din Constanţa sunt căutate de poliţişti după ce au plecat și nu s-au mai întors. Dispariția lor a fost semnalată duminică, iar autoritățile au publicat semnalmentele și fac apel la populație pentru informații, informează News.ro.

„La data de 7 decembrie a.c., în jurul orei 16.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la plecarea voluntară a minorelor Stoica Mirela şi Murgu Gabriela Iuliana, ambele de 15 ani. La data de 6 decembrie a.c., în jurul orei 20.30, acestea au plecat în mod voluntar dintr-un centru de plasament fără a reveni până în prezent”, a anunţat, duminică seară, IPJ Constanţa.

Sursa citată a precizat că Stoica Mirela are 1,66 metri înălţime, 85 de kilograme, ochi negri.

Murgu Gabriela Iuliana are 1,60 metri înălţime, 39 de kilograme, ochi albaştri, păr şaten.

„Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau Dispeceratul I.P.J. Constanţa, tel. 0241.611.364”, a mai transmis Poliţia.

