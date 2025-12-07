Live TV

Două fete de 15 ani, dispărute dintr-un centru de plasament din Constanţa. Poliţia cere ajutorul populației

Data publicării:
photo-collage.png (10)
Două fete de 15 ani, dispărute dintr-un centru de plasament din Constanţa. Foto via News.ro

Două fete de 15 ani dintr-un centru de plasament din Constanţa sunt căutate de poliţişti după ce au plecat și nu s-au mai întors. Dispariția lor a fost semnalată duminică, iar autoritățile au publicat semnalmentele și fac apel la populație pentru informații, informează News.ro.

„La data de 7 decembrie a.c., în jurul orei 16.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la plecarea voluntară a minorelor Stoica Mirela şi Murgu Gabriela Iuliana, ambele de 15 ani. La data de 6 decembrie a.c., în jurul orei 20.30, acestea au plecat în mod voluntar dintr-un centru de plasament fără a reveni până în prezent”, a anunţat, duminică seară, IPJ Constanţa.

Sursa citată a precizat că Stoica Mirela are 1,66 metri înălţime, 85 de kilograme, ochi negri.

Murgu Gabriela Iuliana are 1,60 metri înălţime, 39 de kilograme, ochi albaştri, păr şaten.

„Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau Dispeceratul I.P.J. Constanţa, tel. 0241.611.364”, a mai transmis Poliţia.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Estimări rezultate vot pentru ora 19.00. Prezența la vot, mai...
paradă militară a talibanilor în Afghanistan
3
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung...
Dmitri Medvedev
4
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
Russian President Putin Visits Mandryka Central Military Clinical Hospital
5
Rusia anulează acordurile militare cu trei state NATO, semnate după căderea URSS
Pe ce loc a încheiat România la CM de handbal, după ce ”a zdrobit” Elveția
Digi Sport
Pe ce loc a încheiat România la CM de handbal, după ce ”a zdrobit” Elveția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politie
Alegeri București 2025. Incidentele pentru care a fost nevoia de intervenția Poliției Capitalei, în ziua votului
masini de politie
27 de mașini au fost vandalizate peste noapte la Târgu Jiu. Poliţia a deschis anchetă şi caută făptaşii
masina de politie
Magistraţii şi familiile lor vor avea asigurată protecție din partea Poliţiei Române. Guvernul a adoptat actul normativ
masina de politie galati
Un bărbat a fost înjunghiat mortal pe o stradă din Galați
calorifer cald
Constanța rămâne fără căldură de la miezul nopții. Avarie majoră la CET Palas
Recomandările redacţiei
2025-12-07-4049
Alegeri București 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după...
bucuresti 2
„Nu știam pe ce dată e”. Dezinteres pentru alegerile din Capitală...
VOT_ILUSTRATIE_7_DEC_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri București 2025: Cum se explică prezența scăzută la votul...
Alegeri locale parțiale 2025.
Alegeri locale parțiale 2025. Ce așteptări au românii care își aleg...
Ultimele știri
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată clasamentul
Peste 230.000 de litri de apă distribuiți duminică în Prahova și Dâmbovița. IGSU: Nu consumați apa de la robinet
„Dragi prieteni americani, Europa este cel mai apropiat aliat al vostru”. Postarea care a bătut recordurile pe Internet în 24 de ore
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc
Fanatik.ro
Sondaj INSCOP alegeri București 2025, ora 21.00. Avem numele noului primar al Capitalei. Live update- cifre...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Polymarket are deja câștigătorul alegerilor din Capitală. Diferență uriașă între primii doi clasați
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Cât de sărată trebuie să fie, de fapt, apa în care fierbi pastele. Greșeala pe care o fac mulți, corectată de...
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
Pro FM
Camila Cabello, mai îndrăzneață de când s-a cuplat cu un miliardar. A pozat în costum de baie, pregătită de o...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte în epoca Ceaușescu și cum a ajuns în fața plutonului de execuţie
Newsweek
Nou ajutor la pensie de sărbători pentru toți pensionarii. Documentele, trimise. Unii iau și 10.000 lei bonus
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A cucerit publicul alături de Simon Baker în Mentalistul. Cum arată și ce face azi actrița care a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă