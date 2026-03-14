Două site-uri ale Ministerului de Externe au fost atacate cibernetic

Atac cibernetic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Platformele eviza.mae.ro şi econsulat.ro au fost vizate, în după-amiaza zilei de 13 martie şi la începutul nopţii de 14 martie, de atacuri cibernetice care au dus la încetinirea funcţionării şi, pentru scurte intervale de timp, chiar blocarea site-urilor, anunţă sâmbătă Ministerul de Externe.

„În după-amiaza zilei de 13 martie şi la începutul nopţii de 14 martie, a fost detectat un atac cibernetic de tip Distributed Denial of Service (DDoS) îndreptat împotriva platformelor eviza.mae.ro şi econsulat.ro. În urma acestuia, site-urile au înregistrat încetiniri ale funcţionării şi, pentru scurte intervale de timp, au devenit inaccesibile. Echipamentele de protecţie, împreună cu specialiştii MAE, au acţionat prompt şi au reuşit să reducă semnificativ impactul atacului. În prezent, toate sistemele digitale ale MAE funcţionează normal”, anunţă MAE într-un comunicat.

Atacurile de tip DDoS reprezintă o supraîncărcare artificială a traficului digital, cu scopul de a bloca accesul la un site, precizează MAE. Acestea nu presupun accesarea sau compromiterea datelor, nefiind echivalente cu o intruziune informatică de tip hacking.

„Nicio informaţie sensibilă nu a fost accesată de autorii acestor atacuri, însă inconvenientul major generat de astfel de acţiuni este faptul că platformele devin temporar inaccesibile pentru cetăţenii români, împiedicând furnizarea serviciilor digitale de care aceştia au nevoie”, mai arată MAE.

La nivel global, frecvenţa acestor atacuri este în creştere, iar România şi platforme guvernamentale au fost vizate în mod repetat în ultimii ani.

MAE, precizează că, în cooperare cu instituţiile specializate, va continua să asigure protecţia sistemelor sale digitale şi continuitatea serviciilor.

Editor : B.P.

