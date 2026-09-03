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Iranul amenință cu atacuri cibernetice „critice” asupra rețelelor energetice și de alimentare cu apă din SUA

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SUA vs Iran
Foto: Profimedia
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Iranul încearcă să aducă războiul pe teritoriul SUA prin atacuri cibernetice asupra sistemelor informatice care controlează rețelele energetice, de telecomunicații și de alimentare cu apă. Un grup de hackeri iranieni a promis „evenimente neașteptate și critice” pentru comunitățile americane, deși încercările recente de a pătrunde în rețelele de infrastructură au eșuat, scrie The Times.

Amenințarea a venit pe fondul unor atacuri reciproce în și în jurul Strâmtorii Ormuz, după o pauză de o lună în luptă, semnalând o nouă bătălie pentru control, după ce SUA au afirmat că navele pot tranzita în siguranță sub acoperirea întunericului, deoarece zona a fost curățată de mine.

Președintele Trump a amenințat marți că Iranul va fi „lovit din nou la un nivel mult mai dur și mai intens” dacă va riposta la atacurile SUA, despre care a afirmat că au fost efectuate pentru a zădărnici eforturile iraniene de a lansa mine marine în strâmtoare și de a dezvolta instalații radar.

Când Iranul a lansat contraatacuri, răspunsul lui Trump, miercuri, a fost să-și bată joc de regimul de la Teheran printr-o postare pe rețelele sociale în care sugera ca această cale navigabilă să poarte numele său.

„Acum că o avem sub controlul SUA, ar trebui să schimbăm numele Strâmtorii Ormuz în STRÂMTOAREA TRUMP???”, a postat Trump, în vârstă de 80 de ani. „La fel ca America însăși, ar fi mai «fierbinte» ca niciodată!”

Presa de stat iraniană a afirmat că o rachetă americană a ucis marți patru persoane la o petrecere de nuntă în orașul de coastă Kuhestak — două femei și doi copii cu vârste de patru și 16 ani — și a rănit alte 68 de persoane.

Iranul a mai declarat că atacurile SUA au ucis patru membri ai Gărzii Revoluționare, o forță paramilitară, și zece membri ai forțelor de voluntari Basij ale Gărzii.

„Să nu vă înșelați: aceste crime nu vor rămâne nepedepsite”, a postat pe X Ebrahim Azizi, președintele comisiei pentru securitate națională și politică externă a parlamentului iranian.

Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA (Centcom), a declarat că armata americană era „la curent cu rapoartele [privind morții și răniții de la nuntă], care provin de la mass-media de stat iraniană, și le analizăm”. El nu a precizat dacă Centcom a demarat o anchetă oficială.

Iranul a demascat bluful lui Trump, lansând un răspuns pe scară largă, inclusiv rachete și drone îndreptate către bazele americane din Iordania, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Bahrain și regiunea autonomă Kurdistan din Irak.

Miercuri, compania saudită de transport maritim Bahri a declarat că doi marinari filipinezi au fost uciși într-un atac survenit luni seara, în timp ce nava lor traversa strâmtoarea.

Marco Rubio, secretarul de stat, a declarat că SUA au întreprins acțiuni militare săptămâna aceasta pentru a menține strâmtoarea deschisă. „Au pierdut controlul asupra strâmtorii. Au amplasat o mulțime de mine acolo. Am reușit să distrugem cu succes acele mine, astfel încât rutele maritime sunt acum și mai largi”, a declarat Rubio în emisiunea „The Brian Kilmeade Show” de la Fox News Radio.

„Dar ei continuă să tragă asupra diverselor ținte și asupra navelor. Așadar, vom continua să țintim acele obiective care reprezintă o amenințare iminentă pentru forțele noastre și pentru transportul maritim global în strâmtoare. Strâmtoarea va rămâne deschisă și nu va fi sub controlul Iranului”, a adăugat el.

Întrebat despre oferta președintelui Iranului de a relua memorandumul de înțelegere, care a stabilit în iunie o cale către un acord de pace, Rubio a adăugat: „Ei bine, uite, în multe privințe, acea navă a plecat deja (expresie care înseamnă că o fereastră de oportunitate s-a închis, n.r.), fără nicio aluzie, în ceea ce privește strâmtorile. Problema esențială aici este că nu vor avea niciodată o armă nucleară… Atâta timp cât vor continua să depună eforturi sau să pretindă că vor una, vor plăti un preț pentru asta. Acest preț va fi în primul rând economic, dar ne rezervăm dreptul, așa cum am spus, de a întreprinde acțiuni militare atunci când este necesar.”

Miercuri, presiunea economică exercitată de SUA asupra Iranului a continuat să se intensifice, în timp ce moneda țării a atins un nou minim istoric. La Teheran, schimbul valutar era de 2,2 milioane de riali pentru un dolar american, o creștere de 10% față de recordul de săptămâna trecută.

Amenințările cu războiul cibernetic vin în urma unui atac cibernetic iranian reușit, care a scos din funcțiune o centrală electrică britanică neidentificată timp de patru zile luna trecută, descris de oficialii de securitate britanici drept un „semnal de avertisment” cu privire la capacitatea sa de a viza infrastructura critică.

„În curând, Statele Unite vor fi martore la evenimente neașteptate și critice în sectoarele energiei, apei și telecomunicațiilor”, a declarat duminică grupul de hackeri iranieni Apt Iran pe Telegram.

FBI a declarat luna trecută că investighează o serie de atacuri cibernetice asupra sistemelor municipale de alimentare cu apă din cel puțin șapte state. În Minnesota, hackerii au vizat peste 30 de instalații municipale de alimentare cu apă, toate fără succes.

Cu câteva zile înainte de aceste atacuri, Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură a SUA (CISA) a avertizat că hackerii iranieni încercau să pătrundă în dispozitive conectate la internet utilizate pentru gestionarea infrastructurii americane. Într-o a doua alertă emisă acum două săptămâni, agenția a recomandat tuturor organizațiilor care gestionează infrastructura critică să-și consolideze măsurile de apărare împotriva atacurilor cibernetice.

Sistemele de alimentare cu apă și alte sisteme de infrastructură se bazează adesea pe calculatoare de bază pentru operațiunile de zi cu zi, ceea ce le face vulnerabile chiar și la atacuri nesofisticate, au declarat experții în securitate cibernetică pentru NBC News.

Unele dintre acestea sunt conectate la internet pentru a ajuta angajații să controleze utilajele de la distanță, ceea ce le face ținte pentru atacuri asistate de IA.

„Utilizarea IA pentru a genera scripturi de exploatare reprezintă o evoluție a capacităților actorilor rău intenționați, reducând dramatic expertiza tehnică și timpul necesar pentru a dezvolta scripturi de exploatare funcționale și instrumente malicioase”, a declarat CISA într-o alertă din 19 august.

„Actorii rău intenționați pot colecta cu ușurință informații publice despre vulnerabilități și puncte slabe, pot identifica PLC-urile expuse și exploatabile [controlere logice programabile — computere industriale utilizate de guvern] și pot folosi scripturi generate de IA pentru a acționa pe baza acestor informații”, a adăugat aceasta.

Marți seara, Trump a revenit la apelul adresat iranienilor de a răsturna regimul, pe care îl lansase pentru prima dată în ziua în care a declanșat războiul, în urmă cu șase luni. De atunci, a evitat discuțiile despre schimbarea regimului.

„Nu încerc să forțez Iranul să se așeze la masa negocierilor, așa cum a raportat ABC Fake News. Nu-mi pasă deloc dacă semnează un acord fără valoare, pentru ei”, a postat el.

El a adăugat că SUA dețin „un control aproape total asupra Strâmtorii Ormuz”, iar economia Iranului „se prăbușește complet”. El a spus: „Ei doar duc la capăt ceea ce este inevitabil. Când se va ridica poporul iranian să lupte?”

Întrebat miercuri dacă ar trimite CIA-ul în Iran pentru a incita la revoluție, Trump le-a spus reporterilor: „Mi-ar plăcea să vă spun asta, dar nu ar fi potrivit să o spun. Dar, vreau să spun, le înțeleg situația dificilă. Sunt împușcați chiar în acest moment… regimul devine din ce în ce mai slab pe zi ce trece și, la un moment dat, nu vor mai putea trage atât de ușor, pentru că cred că oamenii nu vor mai accepta asta.”

Editor : B.E.

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