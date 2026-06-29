În saloanele de pediatrie de la Institutul Marius Nasta din București, aparatele de aer condiționat nu fac față temperaturilor ridicate și situația nu pare să aibă rezolvare prea curând.

ACTUALIZARE 13:22 Augustin Teodorescu, tatăl unuia dintre copiii internați la Marius Nasta, a descris pentru Digi24 situația greu de suportat din saloane.

„Este un cuptor de 43-45° Celsius, sâmbătă și duminică și astăzi, deja este foarte grav. După-masă, de la ora 14:30 – 15:00, când vin razele soarelui printre copaci, fierbe. Jaluzele nu există. Au fost jaluzele și au zis că Ministerul Sănătății nu aprobă. De ce, suntem la restaurant? Păi atunci să vină ministrul Sănătății, să stea acolo, în cuptor. [...] Am adus ventilator, mi-am cumpărat ventilator, ca să pot să supraviețuiesc”, a declarat aparținătorul.

Știrea inițială. Este vorba despre o secție de pediatrie care are 75 de paturi și unde, în acest moment, sunt internați 33 de copii. Este o clădire extrem de veche, care are aparate de aer condiționat la fel de vechi, ce nu mai funcționează optim. Există aparate de aer condiționat donate, însă ele nu pot fi instalate, pentru că instalația electrică este mult prea veche și atunci ar fi risc de scurtcircuit.

Sunt însă părinți care spun că este insuportabil să stea copiii în aceste saloane. În această dimineață, la ora 8:00, erau 30° Celsius, iar în urmă cu puțin timp temperatura deja ajunsese la 35°.

Reprezentanții Institutului Marius au transmis pentru Digi24 că, într-adevăr, există aceste aparate de aer condiționat donate, dar că ele nu pot fi montate, pentru că instalația electrică este veche și nu ar face față. Funcționează cele vechi, dar nu la capacitate maximă, tocmai pentru că sunt vechi și nu mai au freon și nici nu mai pot fi reparate. Reprezentanții spitalului spun că acum se face o renovare, dar în zona de spitalizare de zi, și că va fi refăcută inclusiv instalația electrică.

Până când va fi rezolvată problema și în secția de pediatrie, copiii, dar și părinții, trebuie să suporte aceste temperaturi extrem de mari.

Editor : Ș.R.