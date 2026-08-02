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Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Condițiile obligatorii pentru promovare și regulile din sala de examen

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Condițiile obligatorii pentru promovarea bacalaureatului 2026, sesiunea a doua. Foto Getty Images
Condițiile obligatorii pentru promovarea bacalaureatului 2026, sesiunea a doua. Foto Getty Images
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Din articol
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Ce condiții trebuie îndeplinite pentru promovarea examenului Ce reguli trebuie să respecte candidații în sala de examen

Candidații înscriși la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2026 încep, luni, 3 august, testările pentru certificarea competențelor lingvistice și digitale. Parcurgerea acestei etape este o condiție esențială pentru obținerea diplomei, iar nerespectarea prevederilor metodologice sau a regulilor de desfășurare poate duce la eliminarea din examen.

La sesiunea din iulie-august se pot înscrie absolvenții de liceu care nu au promovat examenul de bacalaureat în vară, cei care au lipsit de la una sau mai multe probe, precum și candidații care susțin din nou doar disciplinele pe care nu le-au promovat în anii anteriori, în condițiile prevăzute de Ministerul Educației și Cercetării.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Ce condiții trebuie îndeplinite pentru promovarea examenului

Conform metodologiei aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, absolvirea examenului național de bacalaureat este condiționată de participarea la toate testările care verifică nivelul competențelor dobândite pe parcursul studiilor. Candidații au obligația de a susține verificarea abilităților de comunicare în limba română, iar acolo unde este cazul, și în limba maternă, alături de testarea cunoștințelor într-o limbă de circulație internațională și de cea privind utilizarea competențelor digitale.

Potrivit regulilor de organizare, un candidat care refuză să răspundă cerințelor sau nu se prezintă la una dintre aceste etape este declarat absent. În același timp, obținerea diplomei este posibilă doar după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de metodologie și îndeplinirea condițiilor de promovare stabilite pentru examenele scrise.

Aceste testări nu sunt notate, însă au caracter obligatoriu în cadrul examenului național. Rezultatele sunt consemnate sub forma unor niveluri de competență, în conformitate cu grilele aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Ce reguli trebuie să respecte candidații în sala de examen

Pentru a putea intra în sala de examen, candidații trebuie să prezinte un act de identitate valabil și să respecte regulile de organizare stabilite de Ministerul Educației și Cercetării. Accesul cu telefoane mobile, ceasuri inteligente, căști, dispozitive electronice sau orice alte materiale care pot facilita comunicarea ori rezolvarea subiectelor este interzis. Înainte de intrarea în sală, ghiozdanele, rucsacurile, poșetele și celelalte obiecte personale trebuie depuse în spațiile special amenajate.

Pe parcursul desfășurării probelor sunt interzise discuțiile între candidați, schimbul de ciorne, foi sau alte materiale, precum și orice formă de comunicare cu persoane din afara centrului de examen. Încălcarea acestor prevederi duce la eliminarea din examen, potrivit metodologiei în vigoare, chiar dacă obiectele interzise nu au fost folosite.

După finalizarea evaluării competențelor, sesiunea de bacalaureat continuă cu probele scrise, programate în intervalul 10-13 august. Prima examinare va avea loc la limba și literatura română, care deschide etapa finală a celei de-a doua sesiuni din 2026.

Editor : M.C.

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