Baremul de corectare la proba la alegere de la Bacalaureat 2026, profil uman: Cum sunt punctate răspunsurile elevilor la examen

Ministerul Educației publică joi, la ora 15:00, baremul oficial de evaluare și notare pentru proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, susținută de absolvenții de la profilul uman. Candidații au susținut examenul la una dintre disciplinele alese la înscriere, geografie, logică și argumentare, psihologie, economie, sociologie sau filosofie, iar după afișarea soluțiilor oficiale își vor putea verifica răspunsurile și estima punctajul obținut înainte de publicarea rezultatelor.

Potrivit modelelor oficiale de barem publicate de Ministerul Educației în vederea pregătirii examenului, fiecare dintre cele trei subiecte este evaluat cu câte 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte acordate din oficiu, pentru stabilirea notei finale.

Bacalaureat 2026: Barem de corectare proba la alegere, profil uman

Baremul de evaluare și notare indică punctajul acordat pentru fiecare cerință și constituie documentul pe baza căruia sunt corectate lucrările de examen. Conform Ministerului Educației, orice rezolvare corectă este punctată exclusiv în limitele prevăzute de barem, fără acordarea unor punctaje suplimentare sau a fracțiunilor de punct.

Cum sunt punctate subiectele

La examenul național de Bacalaureat, proba la alegere a profilului uman are o structură de evaluare unitară, indiferent de disciplina aleasă - geografie, logică și argumentare, psihologie, economie, filosofie sau sociologie. Deși conținutul diferă de la o materie la alta, organizarea lucrării și criteriile de notare sunt aceleași.

Lucrarea este alcătuită din trei subiecte, fiecare valorând câte 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte acordate din oficiu, astfel că nota maximă poate fi obținută dintr-un total de 100 de puncte.

Subiectul I cuprinde, de regulă, itemi cu alegere multiplă, exerciții de asociere sau răspunsuri scurte, prin care sunt verificate noțiunile fundamentale ale disciplinei. În funcție de barem, fiecare cerință valorează, în general, între 2 și 3 puncte, iar evaluarea se face separat pentru fiecare răspuns corect.

Subiectul al II-lea include exerciții cu un grad mediu de dificultate, care presupun aplicarea cunoștințelor în contexte variate, analiza unor texte, hărți, grafice, tabele sau situații specifice. Fiecare exercițiu este împărțit în mai multe cerințe, notate, de regulă, cu 2 până la 6 puncte, în funcție de complexitatea acestora și de respectarea etapelor de rezolvare.

Subiectul al III-lea verifică nivelul avansat de pregătire și solicită răspunsuri dezvoltate, demonstrații, analize sau eseuri, în funcție de materia aleasă. În cazul acestor cerințe, profesorii evaluează atât corectitudinea informațiilor, cât și coerența argumentării, folosirea terminologiei specifice și modul de construire a răspunsului. Chiar și o rezolvare parțială poate fi valorificată, dacă respectă criteriile prevăzute în baremul oficial.

Baremul de corectare se publică la ora 15:00

După încheierea examenului, Ministerul Educației publică, la ora 15:00, baremele de evaluare și notare pentru proba la alegere a profilului și specializării, atât pentru profilul uman, cât și pentru profilul real, pe platforma oficială dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro. Odată cu acestea, sunt disponibile și variantele oficiale ale subiectelor primite de candidați.

Editor : M.C.