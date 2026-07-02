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Baremul de corectare la proba la alegere de la Bacalaureat 2026, profil real: Cum sunt notate răspunsurile elevilor la examen

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Baremul de corectare la proba la alegere de la Bacalaureat 2026, profil real. Foto Getty Images
Baremul de corectare la proba la alegere de la Bacalaureat 2026, profil real. Foto Getty Images
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Din articol
Bacalaureat 2026: Barem de corectare proba la alegere, profil real Baremul de corectare se publică la ora 15:00

Ministerul Educației publică joi, de la ora 15:00, baremul oficial de evaluare și notare pentru proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. Absolvenții de la profilul real, care au susținut examenul la una dintre disciplinele alese la înscriere precum informatică, fizică, chimie sau biologie, vor putea verifica rezolvările oficiale și își vor estima punctajul obținut.

Potrivit modelelor oficiale de barem publicate de Ministerul Educației în vederea pregătirii examenului, fiecare dintre cele trei subiecte este evaluat cu câte 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte acordate din oficiu, pentru stabilirea notei finale.

Bacalaureat 2026: Barem de corectare proba la alegere, profil real

Baremul de evaluare și de notare stabilește modul în care sunt acordate punctajele pentru fiecare cerință și reprezintă documentul în baza căruia profesorii corectează lucrările. Potrivit Ministerului Educației, este notată orice rezolvare corectă, fără acordarea unor punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute în barem. Totodată, nu se acordă fracțiuni de punct, iar nota finală se obține prin împărțirea la zece a punctajului total acordat lucrării.

Cum sunt punctate subiectele

La examenul național de Bacalaureat, proba la alegere a profilului real are o structură de evaluare unitară, indiferent de disciplina aleasă de candidat. Deși conținutul diferă de la o materie la alta, modul de organizare a lucrării și de acordare a punctajului este același.
Lucrarea este alcătuită din trei subiecte, fiecare valorând câte 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte acordate din oficiu, astfel că punctajul maxim este de 100 de puncte.

Subiectul I cuprinde, de regulă, cerințe de bază, precum itemi cu alegere multiplă, completarea unor răspunsuri scurte sau identificarea unor noțiuni specifice disciplinei. În funcție de materie și de baremul de evaluare, fiecare cerință este punctată, în general, cu 2-3 puncte, iar răspunsurile sunt evaluate individual.

Subiectul al II-lea urmărește aplicarea cunoștințelor în exerciții și probleme cu rezolvare etapizată. De regulă, fiecare exercițiu este împărțit în mai multe cerințe, iar punctajul se acordă pentru fiecare etapă rezolvată corect. În funcție de complexitate, o cerință poate valora între 2 și 6 puncte, iar în cazul problemelor de calcul se punctează atât rezultatul final, cât și pașii intermediari realizați corect.

Subiectul al III-lea este destinat evaluării competențelor avansate și cuprinde exerciții sau probleme cu grad mai ridicat de dificultate. Acesta presupune analiză, argumentare și, după caz, demonstrații sau rezolvări complexe. Punctajul este împărțit pe fiecare etapă de rezolvare, astfel încât și un răspuns parțial corect poate fi punctat conform baremului oficial.

Baremul de corectare se publică la ora 15:00

După încheierea examenului, Ministerul Educației publică, la ora 15:00, baremele de evaluare și notare pentru proba la alegere a profilului și specializării, atât pentru profilul real, cât și pentru profilul uman, pe platforma oficială dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro. Odată cu acestea sunt disponibile și variantele oficiale ale subiectelor susținute de candidați.

Editor : M.C.

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