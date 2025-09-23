Live TV

Analiză Blocaj în Educație după măsurile Guvernului. Sindicalist: „Profesorii renunță la orele suplimentare". Coaliția se ceartă pe soluții

Data publicării:
sala de clasa goala, scoala
Foto. Profimedia
Din articol
Nistor: În loc de 60 de lei/oră, profesorii primesc acum 22 de lei Coaliția nu se înțelege pe măsuri. PSD face opoziție de la guvernare Ce spune Ministrul Educației

Chiar dacă școala a început, orele suplimentare din școli riscă să rămână neacoperite, pentru că tot mai mulți profesori refuză să predea în regim de plată cu ora, avertizează sindicaliștii. Guvernul a înjumătățit tariful pentru aceste ore, iar acum Coaliția nu reușește să cadă de acord: PSD a depus un amendament în Parlament pentru a reveni la vechea formulă, deși a stat la masa discuțiilor inițiale din Guvern, în timp ce ministrul Educației, Daniel David, spune că nu există încă o decizie în Coaliție și promite consultări cu specialiștii din domeniu de luna viitoare.

Marius Nistor, președintele sindicatelor din Educație, susține că numeroși profesori renunță să predea ore suplimentare, din cauză că tariful pentru plata acestora a fost redus. În unele cazuri, profesorii sunt plătiți cu 22 de lei pe oră.

Nistor: În loc de 60 de lei/oră, profesorii primesc acum 22 de lei

„În prezent, modul de calcul se raportează la timpul total de lucru de 40 de ore pe săptămână, 8 ore pe zi. Asta înseamnă că, în momentul de față, colegii noștri care ar lua orele în regim de plată cu ora, în loc să primească în jur de 60 până la 70-80 de lei pe oră, primesc între 22 și maximum 38 de lei, diferența fiind legată de vechimea și studiile pe care le au.

Este un mod de calcul dezavantajos pentru cadrul didactic care ar accepta. Oamenii vor primi mai puțini bani decât primeau până acum”, a explicat acesta, pentru Digi24.ro.

Numeroși colegi luau astfel de ore, acum renunță la ele. Rezultatul este pe măsură: cei care sunt afectați sunt elevii.

Nistor spune că Guvernul a avut „o gândire pur contabilă” și nu a făcut un studiu de impact înainte de începerea școlii.

„Lucrurile acestea trebuiau gândite din start. Înainte să gândească măsurile respective, trebuia făcut un studiu de impact. Nu a existat niciun fel de studiu, a fost o gândire pur contabilă.

Au dispărut multe ore în regim de plată cu ora după măsura respectivă. Era de așteptat. Până acum, un profesor pensionar venea pentru  60-70 de lei pe oră. Acum să vină pentru 30 de lei? Nu mai acceptă. Profesorii titulari de ce ar mai accepta? Salariul lor scade, muncesc mai mult pentru aceiași bani. Iar acele ore, categoric, erau o sursă suplimentară de venit, dar, în condițiile în care sunt plătiți mult mai puțin, nu rentează”, a mai transmis liderul de sindicat.

Coaliția nu se înțelege pe măsuri. PSD face opoziție de la guvernare

Social-democrații au jucat cartea opoziției din Guvern și au depus un amendament în Parlament care să rezolve problema plății cu ora, forțând astfel mâna colegilor de Coaliție din PNL și USR să susțină măsura. În caz contrar, ar fi un deserviciu de imagine pentru aceștia. La fel au procedat reprezentanții PSD și în privința unor scutiri de la plata CASS și a plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. 

„Sunt convins că toți colegii, fie că sunt din PNL, PSD, UDMR sau grupul minorități, vor susține acest proiect fiindcă nu e împotriva cuiva. Este corectarea unei decizii care ne-a arătat că este ineficientă. (...) Nimeni din coaliție nu poate spune că acest proiect de lege este populist sau îndreptat împotriva cuiva”, a declarat deputatul PSD Mihai Ghigiu, unul dintre inițiatorii demersului, la Digi24. 

Acesta a transmis că, în acest moment, în București sunt peste 1.000 de ore neocupate.

Ce spune Ministrul Educației

Ministrul Daniel David spune că nu a existat o decizie în cadrul Coaliției de guvernare cu privire la modificarea tarifului pentru plata cu ora, însă anunță consultări, de luna viitoare, cu specialiștii din domeniu pentru a găsi soluții la unele probleme din Educație, care să fie cuprinse în bugetul pe anul 2026.

„Până acum nu a fost o decizie a Coaliției, din câte știu eu. Eu am inițiat un grup de analiză la minister, pornind și de la solicitarea Președintelui și cu informarea Premierului, pentru o analiză ce va fi prezentată în octombrie, în care am invitat actorii vizați de măsurile fiscal-bugetare pentru propuneri în noul exercițiu bugetar, inclusiv pentru a discuta reformele esențiale necesare domeniului”, a transmis ministrul Educației, pentru Digi24.ro. 

Editor : A.G.

