Când sunt programate examenele de corigență în 2026. Datele la care elevii își pot încheia situația școlară

Elevii care nu au reușit să încheie anul de studiu cu medii de trecere la cel mult două discipline vor avea posibilitatea să își completeze situația școlară în sesiunea de corigențe organizată în vara anului 2026. Promovarea acestor examene este esențială pentru continuarea parcursului educațional, deoarece le permite absolvenților de gimnaziu să participe la admiterea în liceu, iar celor din clasele terminale să se înscrie la examenul de Bacalaureat sau la certificarea competențelor profesionale.

Calendarul stabilit pentru vara anului 2026 oferă unităților de învățământ și elevilor cadrul necesar pentru încheierea situațiilor școlare înainte de debutul noului an de studiu.

Când au loc examenele de corigență în 2026

În anul școlar 2025-2026, examenele de corigență sunt programate în perioada 6 - 17 iulie pentru toate clasele din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional. Același interval este valabil și pentru elevii din clasele de stagii de pregătire practică, din școlile postliceale și din școlile de maiștri.

Organizarea acestor evaluări are la bază prevederile articolului 128 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educației nr. 5.726/2024, cu modificările și completările ulterioare. Conform regulamentului, pentru elevii aflați în această situație este organizată o singură sesiune pe parcursul fiecărui an școlar.

Promovarea evaluărilor deschide accesul la admiterea în liceu

Pentru absolvenții clasei a VIII-a, rezultatul obținut la corigențe poate influența direct continuarea studiilor. Cei care își promovează examenele vor putea participa la a doua etapă a admiterii în învățământul liceal, destinată ocupării locurilor rămase disponibile după repartizarea computerizată.

Potrivit calendarului aprobat prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 6.060/2025, înscrierile pentru această etapă sunt programate între 10 și 12 august 2026. În aceeași perioadă pot fi repartizați și absolvenții care nu au susținut Evaluarea Națională.

Absolvenții de liceu pot participa la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului

Pentru elevii din clasele terminale, promovarea corigențelor reprezintă condiția necesară pentru înscrierea la examenul național de Bacalaureat din sesiunea august 2026. Conform calendarului aprobat de minister, înscrierile sunt programate în perioada 14-21 iulie 2026, imediat după finalizarea evaluărilor de corigență.

În același timp, elevii din ultimul an de liceu, cei din învățământul profesional și cursanții aflați în stagii de pregătire practică ce își promovează examenele în luna iulie se pot înscrie și la examenul de certificare a competențelor profesionale organizat în sesiunea de vară-toamnă.

Cine poate susține examenele de corigență

Sunt declarați corigenți elevii care au obținut calificativul „Insuficient” sau medii anuale sub 5 la cel mult două discipline de studiu. În aceeași categorie sunt incluși și elevii cu situația școlară amânată care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare la cel mult două materii. Elevii care nu se prezintă la sesiunea programată în luna iulie sau care nu obțin nota minimă de promovare vor fi declarați repetenți, potrivit prevederilor regulamentului școlar.

Cum sunt evaluate lucrările și care este pragul de promovare

Rezultatul final al examenului este stabilit pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de cei doi examinatori, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Regulamentul prevede faptul că diferența dintre notele finale acordate de cei doi profesori nu poate depăși un punct. În situațiile în care apare o diferență mai mare, președintele comisiei intervine pentru mediere și stabilirea rezultatului final.

La clasele unde evaluarea se realizează prin calificative, fiecare profesor acordă propriul calificativ după susținerea probelor, iar rezultatul final este stabilit de comun acord. Pentru promovarea examenului, elevul trebuie să obțină cel puțin calificativul „Suficient” sau media 5.

În ce condiții poate fi solicitată reexaminarea

Elevii care nu promovează la o singură disciplină sau la un singur modul au posibilitatea de a cere reexaminarea după încheierea sesiunii de corigență. Solicitarea trebuie depusă la secretariatul unității de învățământ în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Cererea poate fi aprobată de director o singură dată într-un an școlar și numai în situații justificate.

Noua evaluare se organizează în cel mult două zile de la depunerea solicitării, însă nu mai târziu de data începerii cursurilor din anul școlar următor.

Prevederile privind organizarea și desfășurarea examenelor de corigență sunt cuprinse în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educației nr. 5.726/2024, cu modificările și completările ulterioare.

