Live TV

Când sunt programate examenele de corigență în 2026. Datele la care elevii își pot încheia situația școlară

Data publicării:
Corigențe 2026. Foto Getty Images
Corigențe 2026. Foto Getty Images
Din articol
Când au loc examenele de corigență în 2026 Cine poate susține examenele de corigență

Elevii care nu au reușit să încheie anul de studiu cu medii de trecere la cel mult două discipline vor avea posibilitatea să își completeze situația școlară în sesiunea de corigențe organizată în vara anului 2026. Promovarea acestor examene este esențială pentru continuarea parcursului educațional, deoarece le permite absolvenților de gimnaziu să participe la admiterea în liceu, iar celor din clasele terminale să se înscrie la examenul de Bacalaureat sau la certificarea competențelor profesionale.

Calendarul stabilit pentru vara anului 2026 oferă unităților de învățământ și elevilor cadrul necesar pentru încheierea situațiilor școlare înainte de debutul noului an de studiu.

Când au loc examenele de corigență în 2026

În anul școlar 2025-2026, examenele de corigență sunt programate în perioada 6 - 17 iulie pentru toate clasele din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional. Același interval este valabil și pentru elevii din clasele de stagii de pregătire practică, din școlile postliceale și din școlile de maiștri.

Organizarea acestor evaluări are la bază prevederile articolului 128 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educației nr. 5.726/2024, cu modificările și completările ulterioare. Conform regulamentului, pentru elevii aflați în această situație este organizată o singură sesiune pe parcursul fiecărui an școlar.

Promovarea evaluărilor deschide accesul la admiterea în liceu

Pentru absolvenții clasei a VIII-a, rezultatul obținut la corigențe poate influența direct continuarea studiilor. Cei care își promovează examenele vor putea participa la a doua etapă a admiterii în învățământul liceal, destinată ocupării locurilor rămase disponibile după repartizarea computerizată.

  • Potrivit calendarului aprobat prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 6.060/2025, înscrierile pentru această etapă sunt programate între 10 și 12 august 2026. În aceeași perioadă pot fi repartizați și absolvenții care nu au susținut Evaluarea Națională.

Absolvenții de liceu pot participa la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului

Pentru elevii din clasele terminale, promovarea corigențelor reprezintă condiția necesară pentru înscrierea la examenul național de Bacalaureat din sesiunea august 2026. Conform calendarului aprobat de minister, înscrierile sunt programate în perioada 14-21 iulie 2026, imediat după finalizarea evaluărilor de corigență.

În același timp, elevii din ultimul an de liceu, cei din învățământul profesional și cursanții aflați în stagii de pregătire practică ce își promovează examenele în luna iulie se pot înscrie și la examenul de certificare a competențelor profesionale organizat în sesiunea de vară-toamnă.

Cine poate susține examenele de corigență

Sunt declarați corigenți elevii care au obținut calificativul „Insuficient” sau medii anuale sub 5 la cel mult două discipline de studiu. În aceeași categorie sunt incluși și elevii cu situația școlară amânată care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare la cel mult două materii. Elevii care nu se prezintă la sesiunea programată în luna iulie sau care nu obțin nota minimă de promovare vor fi declarați repetenți, potrivit prevederilor regulamentului școlar.

Cum sunt evaluate lucrările și care este pragul de promovare

Rezultatul final al examenului este stabilit pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de cei doi examinatori, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Regulamentul prevede faptul că diferența dintre notele finale acordate de cei doi profesori nu poate depăși un punct. În situațiile în care apare o diferență mai mare, președintele comisiei intervine pentru mediere și stabilirea rezultatului final.

La clasele unde evaluarea se realizează prin calificative, fiecare profesor acordă propriul calificativ după susținerea probelor, iar rezultatul final este stabilit de comun acord. Pentru promovarea examenului, elevul trebuie să obțină cel puțin calificativul „Suficient” sau media 5.

În ce condiții poate fi solicitată reexaminarea

Elevii care nu promovează la o singură disciplină sau la un singur modul au posibilitatea de a cere reexaminarea după încheierea sesiunii de corigență. Solicitarea trebuie depusă la secretariatul unității de învățământ în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Cererea poate fi aprobată de director o singură dată într-un an școlar și numai în situații justificate.

Noua evaluare se organizează în cel mult două zile de la depunerea solicitării, însă nu mai târziu de data începerii cursurilor din anul școlar următor.

  • Prevederile privind organizarea și desfășurarea examenelor de corigență sunt cuprinse în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educației nr. 5.726/2024, cu modificările și completările ulterioare. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
vladimir putin (1)
4
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e...
drapel nato langa ale aliatilor
5
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
"Te opresc imediat. Nu!" Novak Djokovic a cedat în conferință, după ce a fost eliminat de la Roland Garros
Digi Sport
"Te opresc imediat. Nu!" Novak Djokovic a cedat în conferință, după ce a fost eliminat de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vacanța de vară 2026. Foto Getty Images
Vacanța de vară 2026 începe mai devreme pentru mii de elevi. Când termină școala clasele a VIII-a și a XII-a
Bacalaureat, sesiunea specială. Foto Getty Images
Ce elevi se pot înscrie la sesiunea specială de Bacalaureat 2026. Examenele încep din 18 mai
Simularea Evaluării Naționale 2026. Foto Getty Images
O nouă simulare a Evaluării Naționale, organizată în școli. Câți elevi vor susține probele
mihai dimian
Gafă a ministrului Educației, Mihai Dimian: La Bacalaureat avem o medie de 5 pentru a promova acest examen
Rezultate Simulare Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Rezultate Simulare Bacalaureat 2026: Elevii au primit notele. Calendarul complet al examenului din vară
Recomandările redacţiei
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin...
pucheanu psd
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin...
polonia nato armata steag GettyImages-477571552
„Rusia poate ataca în orice moment”. Cum vrea NATO să transforme...
2024 Laureus World Sport Awards Madrid, Spain - 22 Apr 2024
Nadia Comăneci va fi decorată sâmbătă de preşedintele Nicuşor Dan
Ultimele știri
Pogorârea Sfântului Duh 2026: Sărbătoarea care marchează nașterea bisericii creștine. Ce semnificație are data de 31 mai pentru români
Ce arată raportul medical despre starea sănătății președintelui Trump. Medicii au făcut câteva recomandări
Un copil de 2 ani a murit după un incident pe un tobogan gonflabil, la Zilele Oraşului Satu Mare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Fanatik.ro
Cele trei mari greșeli ale lui Dinamo care au costat milioane de euro și șansa revenirii în Europa
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Antonela Roccuzzo, mesaj emoționant pentru soțul său, Leo Messi, la 20 de ani de la debutul în fotbal: ”Admir...
Adevărul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
La 74 de ani, se trezește la 4 dimineața și merge la serviciu: povestea pensionarei care a uimit un manager...
Newsweek
Calendarul plăților în iunie: pensie, indemnizație de handicap, alocație, burse. Când ajung banii în conturi?
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”