Caz revoltător într-o școală din Dolj, unde mai mulți elevi ar fi fost puși la muncă, în schimbul promovării clasei. Copiii ar fi cărat moloz și parchet, la cererea directoarei. Părinții acuză conducerea școlii și spun că au aflat târziu de cele întâmplate la orele de curs. Cazul a ajuns la urechile autorităților, iar o echipa de inspectori a mers pe teren.

Părinte: Îl dor mâinile, picioarele și spatele. Se așeza în pat și nu mai făcea, deci nici să mai învețe.

Reporter: L-ați întrebat de ce?

Părinte: L-am întrebat, dar n-a vrut să spună, cred că de teamă. Și, într-adevăr, acum am aflat că el a fost pus la muncă, să ia cu căldările moloz, căldările pline.

Cazul revoltător s-ar fi întâmplat la o școală din Dolj.

Părinte: El e trimis la școală să-l învețe, nu să-l pună la muncă. „Mami, într-adevăr, eu... pe mine mă lăsa repetent acum”. „Păi de ce?” „Pentru că nu făceam ca ea”... și nu voia să-mi spună chiar tot.

Părinte: Mi-a zis că a ajutat-o, că a pus-o doamna directoare, a rugat-o sau... așa, să o ajute să care parchet. Nu, fata mea, nu este nevoie de așa ceva, ea a luat premiu până acum, nu... probabil pentru alți copii.

Florin Capră, viceprimarul comunei Apele Vii: Mi-a relatat că „Domnul vice, vă rog să ne ajutați, noi nu mai putem să mai muncim. Eu am note de trecere și Doamna spune că mă lasă repetent, dacă nu trec la muncă”. Nu am vrut să cred aceste lucruri, am mers am vorbit cu ceilalți colegi. Mi-au confirmat toți. Doamna director, practic, a luat copiii cu o o situație mai grea acasă, care nu ar putea părinții să consulte, să umble, să consulte un avocat, în caz de ceva...

Copiii ar fi fost văzuți chiar de profesori în timp ce cărau moloz cu gălețile.

Gheorghița Stănică, profesor: Aproape 20 de ani am fost director al acestei școli, dar acest lucru nu l-am văzut niciodată, până luni. Praf și gălăgie în timpul orelor, scoteau parchetul din sala de sport și-l ajutau pe îngrijitorul școlii să demoleze sobele. A doua zi, marți, aceiași copii cărau molozul. Acești copii cărau gălețile de 25 kg de moloz, abia puteau să meargă.

Mihai Constantin, îngrijitorul școlii: Au venit ei să mă ajute, nu le-a zis nimeni, eu nu le-am zis. Sunt întreținător.

Reporter: De ce ați fost pus să faceți astfel de activități?

Mihai Constantin, îngrijitorul școlii: Trebuie să ascult de șef, nu?

Reporter: Câți copii au venit să vă ajute?

Mihai Constantin, îngrijitorul școlii: Trei băieți.

Reporter: Și a fost și o fată?

Mihai Constantin, îngrijitorul școlii: Da, a fost la parchet, când s-a scot parchetul.

În fața acuzațiilor, directorul unității de învățământ a refuzat să vorbească cu jurnaliștii.

Reporter: De ce ați pus elevii să muncească, doamna director? Doamna director, de ce nu vorbiți cu presa? De ce ați pus copiii să muncească la sala de sport, de ce râdeți? E de zâmbit?

Inspectoratul școlar anunță controale.

Daniel Ion, inspector școlar general IȘJ Dolj: Imediat ce am aflat, am format o echipă, alcătuită din doi colegii de-ai noștri, care au plecat către școala din localitatea Apele Vii. Vor face verificările ce se impun și, evident, în urma acestor verificări, dacă se constată abateri de orice natură, noi vom manifesta toleranță zero la astfel de practici.

Elevii ar fi fost puși să muncească și cu alte ocazii.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia