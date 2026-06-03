Guvernul a aprobat ajutoare de până la 30.000 de lei pentru persoanele afectate de drona care a lovit un bloc din Galați

Guvernul a aprobat miercuri o hotărâre prin care familiile și persoanele singure afectate de prăbușirea unei drone asupra unui bloc de locuințe din Galați vor primi ajutoare de urgență de până la 30.000 de lei. Sprijinul financiar va fi acordat în funcție de gradul de afectare al locuințelor, iar persoanele evacuate vor primi câte 1.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de strictă necesitate.

Potrivit hotărârii adoptate de Executiv, ajutoarele vor fi acordate din bugetul Ministerului Muncii, în limita sumei totale de 1 milion de lei, familiilor și persoanelor ale căror locuințe au fost avariate în urma incidentului produs în noaptea de 29 mai 2026.

Conform actului normativ, persoanele ale căror locuințe au fost distruse integral vor primi câte 30.000 de lei. Pentru locuințele afectate în proporție de peste 75%, dar care nu au fost distruse complet, ajutorul va fi de 25.000 de lei, iar pentru cele afectate în proporție mai mică de 75%, sprijinul financiar va fi de 15.000 de lei.

De asemenea, fiecare persoană evacuată pentru cel puțin 24 de ore va beneficia de un ajutor de 1.000 de lei.

Guvernul a prevăzut și situația în care locuințele considerate inițial parțial afectate vor deveni ulterior improprii locuirii din cauza degradării structurii de rezistență. În aceste cazuri, beneficiarii care au primit 15.000 sau 25.000 de lei vor putea primi diferența până la plafonul maxim de 30.000 de lei.

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Peste 70 de locatari au fost evacuați

Potrivit notei de fundamentare care a însoțit hotărârea, o dronă kamikaze rusească de tip Geran-2 s-a prăbușit și a explodat în noaptea de 29 mai pe un bloc cu zece etaje din municipiul Galați. În urma exploziei, două persoane au fost rănite, iar peste 70 de locatari au fost evacuați de urgență.

Explozia a distrus plafonul și a avariat grav un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Autoritățile locale au început evaluarea pagubelor și verificările privind structura de rezistență a clădirii, pentru a stabili dacă locatarii se pot întoarce în siguranță în apartamente.

Persoanele care nu au avut unde să locuiască au fost cazate temporar în spații puse la dispoziție de autoritățile locale.

Executivul a decis ca acordarea ajutoarelor să se facă printr-o procedură simplificată. Astfel, persoanele afectate nu vor fi obligate să depună cereri și nu vor fi supuse anchetelor sociale, așa cum prevede legislația generală privind ajutoarele de urgență.

Sumele vor fi stabilite pe baza evaluărilor efectuate de autoritățile competente și vor fi aprobate prin notă de ministrul Muncii sau de persoana desemnată în acest scop. Borderourile cu beneficiarii vor fi întocmite de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială Galați, cu sprijinul autorităților locale și al comitetelor pentru situații de urgență.

Plata ajutoarelor va putea fi făcută fie prin mandat poștal, fie prin transfer bancar, iar procedura de acordare trebuie finalizată până cel târziu la 10 decembrie 2026.

Vezi Hotărârea de Guvern aici.

Editor : A.D.