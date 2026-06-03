Finanţarea pentru centrul de tratament TBC Zerlendi din Institutul „Marius Nasta” a fost deblocată. Constructorul revine pe şantier

Ministerul Sănătăţii a anunţat, miercuri, că a deblocat finanţarea pentru Centrul de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei Zerlendi din cadrul Institutului Naţional de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, iar constructorul a revenit pe şantier.

„Proiectul de construire a noului Centru de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei Zerlendi din Bucureşti intră într-o nouă etapă, după ce astăzi a fost aprobată Hotărârea de Guvern prin care se actualizează indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, condiţie necesară pentru continuarea finanţării şi implementarea proiectului”, anunţă, miercuri, Ministerul Sănătăţii, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a iniţiat şi susţinut demersurile necesare pentru deblocarea finanţării proiectului, astfel încât una dintre cele mai importante investiţii medicale aflate în derulare să poată continua fără întârzieri suplimentare.

„Ca urmare a măsurilor adoptate şi a clarificării cadrului financiar şi administrativ al proiectului, constructorul a revenit pe şantier, iar lucrările de realizare a noului spital pot continua conform graficului de execuţie”, anunţă ministerul.

Ministrul Cseke Attila a explicat că săptămâna trecută au fost alocați 1,2 miliarde de lei de la bugetul de stat pentru continuarea finanţării celor 6 spitale din PNRR.

„Acum facem demersurile administrative pentru efectuarea plăţilor. Aşa cum am declarat, actualizarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern este un pas necesar legal pentru asigurarea continuităţii investiţiilor şi pentru deblocarea finanţărilor. Astăzi am reuşit acest demers necesar pentru Centrul Zerlendi. Mulţumesc colegilor de la Ministerul Finanţelor, mulţumesc constructorului care a înţeles situaţia, dar şi tuturor celor care au contribuit la parcurgerea etapelor administrative şi tehnice necesare. Este un proiect esenţial pentru sănătatea publică şi pentru dezvoltarea infrastructurii medicale din România”, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.

Editor : A.C.