Peste 200 de elevi dintr-o comună din Galați învață în containere de mai bine de 3 ani. Lucrările de reabilitare termică la clădirea școlii au întârziat, din cauza lipsei banilor, dar și a birocrației, susține primarul. „Nu poți să lucrezi fără niciun ban”, spune constructorul, care explică și că plățile s-au făcut cu întârzieri chiar și de 4 luni. În tot acest timp, dascălii și părinții sunt revoltați de condițiile în care se desfășoară, zi de zi, activitatea școlară.

Comuna Schela, județul Galați. Pentru peste 200 de elevi, școala înseamnă, de 3 ani, un șir de containere unde se fac ore și iarna, și vara. Instituția a intrat în reabilitare termică, iar containerele provizorii au devenit, de fapt, o soluție fără termen final.

„Sperăm doar să fie o soluție temporară, au promis că o să fie în curând”, spune o localnică.



„Pentru a fi oxigen cât de cât și când plouă, și când e frig, ușa trebuie să fie deschisă”, spune o mamă.

„Sunt clase cu peste 20 de elevi, iar activitatea trebuie să ne-o desfășurăm într-un spațiu restrâns”, confirmă și învățătoarea Sorina Peju.

„Dacă plouă, mai plouă și înăuntru, se umple curtea de apă. Mergem ori pe un convector, ori pe aerul condiționat”, povestește Amalia Tăbăcaru, învățătoare.

„Ne-am fi dorit să începem în școala nouă și ne dorim să începem în școala reabilitată. Căutăm cât de cât să ne desfășurăm activitatea cum putem mai bine”, a declarat, pentru Digi24, directorul Școlii Gimnaziale „Lascăr Cataragiu”, Luiza Dumitrașcu.

Proiectul este finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu și avea o valoare inițială de 3 milioane de lei. Pe parcurs, însă, au apărut probleme. Primarul spune că birocrația i-a pus bețe în roate și nu a putut plăti constructorul la timp.

„În 2024 n-am mai putut să facem plăți, chiar dacă aveam bani, decât în funcție de deschiderile aprobate de cei de la Finanțe. Sunt perioade ale anului când nu poți face plăți”, explică primarul comunei Schela, Maricel Petrea.

„Am avut de două ori întârziere a plăților de câte 4 luni de zile, adică 8 luni. Nu poți să lucrezi fără niciun ban, că nu ai cum. Sunt mulți furnizori de plătit, materiale”, susține Remus Roman, constructor.

Situații similare sunt și la Constanța.

„Aici, în orașul Constanța, elevii din două școli și un liceu învață în astfel de containere. S-a ajuns în această situație deoarece unitățile de învățământ se află în proces de reabilitare”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu

„Le-am achiziționat cu note de fundamentare de la primărie, ca să mai reducem din numărul de clase relocate. În ele învață câte 3 clase: trei dimineață, trei după-amiază”, spune Iuliana Marcoșanu, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 37 din Constanța.

„Nu e confortabil, dar acceptăm și varianta asta. E aproape de casă, părinții sunt la serviciu și nu are cine să-i ia și cine să-i aducă la școală”, spune un părinte.

În județul Constanța, 25 de unități de învățământ se află în proces de reabilitare.

reporteri: Dana Costache, Iulia Stanciu

operatori: Marian Munteanu, Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia