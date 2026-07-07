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Contestații la bacalaureat 2026: Când începe depunerea cererilor pentru vizualizarea și recorectarea lucrărilor

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Contestații la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Contestații la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Cum pot fi consultate lucrările de la bacalaureat 2026 Când se depun contestațiile la bacalaureat 2026

Candidații care au susținut examenul de bacalaureat 2026 pot consulta lucrările scrise înainte de a decide dacă depun contestație. Potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației și Cercetării, atât etapa de vizualizare a tezelor, cât și înregistrarea cererilor pentru recorectare se desfășoară în perioada 7-9 iulie.

Introducerea posibilității de consultare a lucrărilor înainte de formularea unei contestații urmărește creșterea transparenței procesului de evaluare. Astfel, absolvenții pot analiza modul în care au fost corectate tezele și pot decide în cunoștință de cauză dacă solicită sau nu o nouă evaluare.

Cum pot fi consultate lucrările de la bacalaureat 2026

După afișarea rezultatelor inițiale, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor scrise prin depunerea unei cereri la centrul de examen, în intervalul prevăzut de calendarul oficial. Consultarea tezelor se face pe baza unei programări stabilite de comisia de examen, în spații special amenajate și cu respectarea regulilor privind confidențialitatea datelor.

Consultarea tezei are caracter exclusiv informativ și nu produce efecte asupra notei obținute. Totodată, depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării, iar consultarea acesteia nu obligă candidatul să solicite reevaluarea.

Când se depun contestațiile la bacalaureat 2026

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la probele scrise pot cere recorectarea lucrărilor în perioada 7-9 iulie 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

După afișarea rezultatelor inițiale, programată pe 7 iulie, până la ora 12:00, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații în intervalul orar 14:00-18:00. Procedura continuă și în zilele de 8 și 9 iulie, când absolvenții pot consulta tezele și pot solicita reevaluarea acestora

Solicitările pot fi depuse la centrul de examen sau, acolo unde inspectoratul școlar a prevăzut această posibilitate, prin mijloace electronice. Pentru înregistrarea unei contestații, fiecare candidat trebuie să completeze o cerere-tip și să semneze o declarație prin care confirmă că a luat la cunoștință faptul că, în urma recorectării, nota poate crește, poate scădea sau poate rămâne neschimbată.

Ce se întâmplă după depunerea contestațiilor

După încheierea perioadei de depunere a cererilor, lucrările sunt repartizate unor comisii diferite de cele care au realizat evaluarea inițială, în conformitate cu procedurile stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, pentru a asigura imparțialitatea procesului. Potrivit calendarului oficial, soluționarea contestațiilor este programată în perioada 9-10 iulie 2026.

Indiferent de rezultat, punctajul stabilit după soluționarea contestației este definitiv și va fi înscris în documentele oficiale ale examenului de bacalaureat.

Rezultatele finale ale examenului național de bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie, după finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor, conform calendarului aprobat de minister.

Editor : C.S.

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