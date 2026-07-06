Live TV

Ministrul Educației anunță încheierea corectării lucrărilor de la Bac. Ce spune despre rata de promovare a examenului

Data actualizării: Data publicării:
Când se afișează rezultatele inițiale la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Când se afișează rezultatele inițiale la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum se pot contestate notele de la Bac

Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, anunţă că evaluarea lucrărilor pentru examenul de Bacalaureat s-a încheiat, iar rezultatele vor fi publicate marți, cel mai probabil până la ora 10.00.

„Evaluarea lucrărilor pentru examenul de Bacalaureat s-a încheiat. Datele sunt în curs de transfer către platforma de publicare. Urmează verificările finale şi generarea rapoartelor”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul interimar al Educaţiei.

Acesta preconizează că datele se vor publica până marţi, la ora 10.00.

„Trenul promovării circulă cu aceeaşi viteză ca anul trecut, dar şi-a mărit capacitatea”, a declarat Mihai Dimian.

În 2025, rezultatele iniţiale ale examenului de bacalaureat, înaintea contestaţiilor, au arătat o rată de promovare de 74,3%.

Cum se pot contestate notele de la Bac

Ulterior primei afişări a rezultatelor, candidaţii pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională de Bacalaureat, şi pot formula contestaţii.

Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În aceeaşi măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestaţiei. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ şi nu implică recorectarea acestora.

În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidaţii minori trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să depună/transmită prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Comunicarea rezultatelor finale se va face luni, 13 iulie.

„Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizată, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor. Aceste coduri sunt distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută. Pentru comunicarea notelor obţinute, înainte de etapa de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă, judeţul, promoţia, forma de învăţământ absolvită, specializarea, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media sau menţiunile «reuşit»/«respins»/«neprezentat»/«eliminat din examen», după caz”, precizează Ministerul Educaţiei.

Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt afişate atât pe pagina rezervată examenului, cât şi pe site-urile inspectoratelor şcolare şi se păstrează pentru o perioadă de doi ani.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat):

  • susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  • susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;
  • obţinerea cel puţin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obţinute la probele scrise).

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
traian basescu inquam octav ganea
2
Traian Băsescu: „Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și responsabilitatea...
avion in zbor
3
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
4
Rezultate la Bacalaureat 2026: Mai sunt foarte puține lucrări de corectat. Anunțul...
nicusor dan
5
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bacaureat getty
Rețeaua de la bacalaureat. Cum acționau, încă din 2023, persoanele care rezolvau subiectele și apoi le vindeau elevilor
De câte ori poți susține examenul de Bacalaureat gratuit. Foto Getty Images
De câte ori poate fi susținut gratuit examenul de Bacalaureat. Cine plătește taxa de înscriere și cât este în 2026
Când se eliberează diploma de Bacalaureat 2206. Foto Getty Images
Când se eliberează diplomele de Bacalaureat 2026. Cine le poate ridica înainte de afișarea rezultatelor finale
perchezitii politie
Zeci de percheziţii în cinci judeţe, în urma unor suspiciuni de fraudă la BAC 2026. Cinci persoane, reținute. Cum funcționa rețeaua
Elevii susțin proba la limba maternă de la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Subiectele la limba și literatura maternă de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul Educației
Recomandările redacţiei
azile pasca
Mărturia unui bărbat care a locuit în casele lui Pașca: A fost și...
BUCURESTI - CCR - SEDINTA VALIDARE - MANDAT PRESEDINTE - NICUSOR
De ce spune Sorin Grindeanu că Nicușor Dan a fost mai echilibrat...
trump infantino profimedia
CM 2026. Trump confirmă că a cerut FIFA anularea suspendării lui...
NATO summit in Ankara, Turkey - 06 Jul 2026
NATO, în fața unei încercări cruciale pentru credibilitatea sa. Cele...
Ultimele știri
Apeluri la răzbunare la funeraliile lui Ali Khamenei: iranienii au aruncat cu pietre într-un panou cu Trump. Amenințarea liderului SUA
Trafic rutier oprit pe DN76. Un autotren care transporta un buldoexcavator a lovit limitatorul de înălţime de la un pasaj
Primul președinte occidental care vizitează Siria postbelică: „Să deschidem împreună un nou capitol de stabilitate și pace”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, ca o zeiță greacă într-o rochie albă și decupată, la ședința foto pentru „Odiseea”. Detaliile care...
Cancan
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul...
Fanatik.ro
Eddy Gnahore, direct în Top 3 salarii la FCSB! Câți bani îi dă lunar Gigi Becali și cine îl devansează...
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
După ce a marcat Haaland două goluri și a eliminat Brazilia de la Cupa Mondială, Mitică Dragomir vine cu cea...
Adevărul
Țara din Europa la fel de frumoasă ca Grecia, dar pe care turiștii încă o ocolesc. Natura, cel mai mare atu...
Playtech
Statul măsoară proprietățile cu drona. Ce riști dacă ai gardul pus greșit în intravilan
Digi FM
Efect neaşteptat al gumei de mestecat. Ce au observat într-un studiu recent cercetătorii de la King's College...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Denis Alibec, ”prins în ofsaid” în club de soția gravidă: ”Nu-mi face faze d-astea”. Ce a urmat
Pro FM
„Oamenii erau furioși din cauza diferenței de vârstă”. Olivia Wilde rupe tăcerea despre relația cu Harry...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Kate Hudson, siluetă de top model la 47 de ani, într-un costum de baie minuscul. Actrița profită la maximum...
Adevarul
Scandalul concedierilor de la Oracle România ajunge la Comisia Europeană. BNS acuză gigantul că tratează...
Newsweek
Când intră pensiile pe card: vineri, 10 iulie, sau se amână pentru luni, 13 iulie? Ce a decis Casa de Pensii?
Digi FM
Fotbaliștii din Capul Verde, primiți ca eroi acasă, după parcursul de la CM 2026. Carnaval cu mii de oameni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care milioane de oameni o fac în fiecare dimineață. Specialiștii avertizează: "Se simt deja...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Penelope Cruz, nevoită să zâmbească după cea mai mare tragedie din viața ei. Ce s-a întâmplat în timpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...