Ministrul Educației anunță încheierea corectării lucrărilor de la Bac. Ce spune despre rata de promovare a examenului

Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, anunţă că evaluarea lucrărilor pentru examenul de Bacalaureat s-a încheiat, iar rezultatele vor fi publicate marți, cel mai probabil până la ora 10.00.

„Evaluarea lucrărilor pentru examenul de Bacalaureat s-a încheiat. Datele sunt în curs de transfer către platforma de publicare. Urmează verificările finale şi generarea rapoartelor”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul interimar al Educaţiei.

Acesta preconizează că datele se vor publica până marţi, la ora 10.00.

„Trenul promovării circulă cu aceeaşi viteză ca anul trecut, dar şi-a mărit capacitatea”, a declarat Mihai Dimian.

În 2025, rezultatele iniţiale ale examenului de bacalaureat, înaintea contestaţiilor, au arătat o rată de promovare de 74,3%.

Cum se pot contestate notele de la Bac

Ulterior primei afişări a rezultatelor, candidaţii pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională de Bacalaureat, şi pot formula contestaţii.

Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În aceeaşi măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestaţiei. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ şi nu implică recorectarea acestora.

În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidaţii minori trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să depună/transmită prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Comunicarea rezultatelor finale se va face luni, 13 iulie.

„Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizată, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor. Aceste coduri sunt distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută. Pentru comunicarea notelor obţinute, înainte de etapa de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă, judeţul, promoţia, forma de învăţământ absolvită, specializarea, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media sau menţiunile «reuşit»/«respins»/«neprezentat»/«eliminat din examen», după caz”, precizează Ministerul Educaţiei.

Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt afişate atât pe pagina rezervată examenului, cât şi pe site-urile inspectoratelor şcolare şi se păstrează pentru o perioadă de doi ani.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat):

susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;

obţinerea cel puţin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obţinute la probele scrise).

Editor : B.E.